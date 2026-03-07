Гетманцев предупредил о возможном дефиците горючего уже в апреле

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 марта 2026, 13:50 Читати українською

Гетманцев предупредил о возможном дефиците горючего уже в апреле

Обстоятельства на Ближнем Востоке заставляют более серьезно отнестись к анализу и предупреждению проблем, с которыми может столкнуться и наша страна, если война затянется, а именно не просто со спекулятивным ростом цен, а даже с реальным дефицитом горючего. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Обстоятельства на Ближнем Востоке заставляют более серьезно отнестись к анализу и предупреждению проблем, с которыми может столкнуться и наша страна, если война затянется, а именно не просто со спекулятивным ростом цен, а даже с реальным дефицитом горючего.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сценарии ведущих американских банков

Как отмечает Гетманцев, следует обратить внимание на прогноз одного из ведущих американских банков JPMorgan Chase & Co относительно перспектив нефтедобычи в странах региона.

По данным аналитиков этого финансового гиганта, если движение через пролив будет заблокировано, основные производители на Ближнем Востоке будут поддерживать добычу нефти максимум 25 дней. А дальше будут вынуждены существенно сократить производство.

«Такой сценарий обещает новые серьезные проблемы для мировой экономики. И в этом случае мы можем столкнуться не просто со спекулятивным ростом цен, а даже с реальным дефицитом топлива. По мнению экспертов украинского рынка топлива, ситуация с дефицитом горюче-смазочных материалов может возникнуть у нас в стране уже в апреле месяце», — написал он.

Советы Гетманцева

Учитывая эти риски, по его мнению, целесообразно уже сейчас стимулировать заключение долгосрочных контрактов на поставку нефтепродуктов ключевыми операторами рынка.

В частности, «Укрнафтой». Следует изучить возможности для формирования стратегического резерва нефтепродуктов в партнерских соседних странах. Такой резерв позволил бы избежать проблем с поставкой топлива для сил обороны, нуждающихся в бесперебойных ежедневных поставках, а также для аграриев во время посевной.

Учитывая серьезность ситуации правительства, необходимо провести широкие консультации с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину.

Задача — предотвратить возникновение дефицита на внутреннем рынке. Провести предварительные переговоры с нашими международными партнерами, чтобы зарезервировать необходимые объемы. Ни в коем случае нельзя игнорировать новые риски. Они очень серьезны. Чтобы предотвратить проблемы, нужно реагировать заранее!

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
7 марта 2026, 15:11
#
Когда у власти безмозглые все так и происходит!
+
+15
neverice
neverice
7 марта 2026, 15:47
#
Це ви про Трампа чи аятол?
+
0
bosyak
bosyak
7 марта 2026, 15:58
#
Може зробити як зробили в 22? Прибрати акцизи і дозволити везти всім хто може. Тоді і не подорожчає і буде.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 32 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами