Гетманцев предупредил о возможном дефиците горючего уже в апреле

Обстоятельства на Ближнем Востоке заставляют более серьезно отнестись к анализу и предупреждению проблем, с которыми может столкнуться и наша страна, если война затянется, а именно не просто со спекулятивным ростом цен, а даже с реальным дефицитом горючего. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

Сценарии ведущих американских банков

Как отмечает Гетманцев, следует обратить внимание на прогноз одного из ведущих американских банков JPMorgan Chase & Co относительно перспектив нефтедобычи в странах региона.

По данным аналитиков этого финансового гиганта, если движение через пролив будет заблокировано, основные производители на Ближнем Востоке будут поддерживать добычу нефти максимум 25 дней. А дальше будут вынуждены существенно сократить производство.

«Такой сценарий обещает новые серьезные проблемы для мировой экономики. И в этом случае мы можем столкнуться не просто со спекулятивным ростом цен, а даже с реальным дефицитом топлива. По мнению экспертов украинского рынка топлива, ситуация с дефицитом горюче-смазочных материалов может возникнуть у нас в стране уже в апреле месяце», — написал он.

Советы Гетманцева

Учитывая эти риски, по его мнению, целесообразно уже сейчас стимулировать заключение долгосрочных контрактов на поставку нефтепродуктов ключевыми операторами рынка.

В частности, «Укрнафтой». Следует изучить возможности для формирования стратегического резерва нефтепродуктов в партнерских соседних странах. Такой резерв позволил бы избежать проблем с поставкой топлива для сил обороны, нуждающихся в бесперебойных ежедневных поставках, а также для аграриев во время посевной.

Учитывая серьезность ситуации правительства, необходимо провести широкие консультации с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину.

Задача — предотвратить возникновение дефицита на внутреннем рынке. Провести предварительные переговоры с нашими международными партнерами, чтобы зарезервировать необходимые объемы. Ни в коем случае нельзя игнорировать новые риски. Они очень серьезны. Чтобы предотвратить проблемы, нужно реагировать заранее!