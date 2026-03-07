Саудовская Аравия в апреле повысит цены на сорта нефти для европейских покупателей на $3,5 за баррель, для клиентов из Азии и США — на $2−2,5 за баррель, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco, пишет «Интерфакс-Украина».
Саудовская Аравия в апреле повысит цену нефти для Европы на $3,5 за баррель
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как изменятся цены
В результате горючее марки Arab Light для клиентов из Северо-Западной Европы будет дороже Brent на $2,85 за баррель, из Средиземноморья — на $2,65 за баррель.
Для азиатских покупателей Arab Light будет стоить на $2,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, для американских клиентов — на $4,6 выше, чем ASCI.
Читайте также: Как Иран пытается раскачать цену на нефть и где будет ее предел
Что происходит с ценами на нефть
Как писал «Минфин», цены на нефть снизились в пятницу, 6 марта, прервав пятидневное ралли. Это произошло после того, как правительство США объявило о возможных интервенциях на рынке фьючерсов и ослабило ограничения на покупку российской нефти, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной на Ближнем Востоке.
Несмотря на падение, эта неделя стала самым стремительным ростом цен на нефть с февраля 2022 года. За неделю Brent подорожала на 16,4%, а WTI — на 19,2%.
Чтобы остановить неконтролируемый рост цен, Белый дом и Минфин США готовят два ключевых шага:
- Финансовые интервенции: США планируют беспрецедентный шаг — влияние на цены из-за рынка нефтяных фьючерсов, а не только из-за физических запасов.
- «Зеленый свет» для российской нефти: США выдали специальные разрешения на покупку подсанкционной нефти из России, которая уже загружена на танкеры. Это должно облегчить ситуацию для НПЗ в Азии, которые начали сокращать переработку из-за дефицита. Первыми этим пользовались индийские компании, выкупив миллионы баррелей российского сырья.
Комментарии