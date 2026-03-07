Саудовская Аравия в апреле повысит цену нефти для Европы на $3,5 за баррель

Саудовская Аравия в апреле повысит цены на сорта нефти для европейских покупателей на $3,5 за баррель, для клиентов из Азии и США — на $2−2,5 за баррель, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco, пишет «Интерфакс-Украина».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменятся цены

В результате горючее марки Arab Light для клиентов из Северо-Западной Европы будет дороже Brent на $2,85 за баррель, из Средиземноморья — на $2,65 за баррель.

Для азиатских покупателей Arab Light будет стоить на $2,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, для американских клиентов — на $4,6 выше, чем ASCI.

Читайте также: Как Иран пытается раскачать цену на нефть и где будет ее предел

Что происходит с ценами на нефть

Как писал «Минфин», цены на нефть снизились в пятницу, 6 марта, прервав пятидневное ралли. Это произошло после того, как правительство США объявило о возможных интервенциях на рынке фьючерсов и ослабило ограничения на покупку российской нефти, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной на Ближнем Востоке.

Несмотря на падение, эта неделя стала самым стремительным ростом цен на нефть с февраля 2022 года. За неделю Brent подорожала на 16,4%, а WTI — на 19,2%.

Чтобы остановить неконтролируемый рост цен, Белый дом и Минфин США готовят два ключевых шага: