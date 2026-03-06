Возврат средств в несколько кликов: в «Дие» упростят получение налоговой скидки

Вскоре на портале «Дия» появится новая услуга — «Налоговая декларация об имущественном положении и доходах физических лиц». Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в своей колонке для РБК-Украина.

Декларирование без ошибок

Главная цель обновления — максимально автоматизировать процесс представления отчетности.

Автозаполнение: система будет самостоятельно загружать данные из государственных реестров о доходах, недвижимости и уже уплаченных налогах.

Минимизация ошибок: пользователю не нужно будет вводить вручную сложные бухгалтерские данные.

Удобство: сервис станет незаменимым для получающих доходы от аренды жилья, продажи активов или зарубежные дивиденды.

Революция в получении налоговой скидки

Важнейшим новшеством Коваль называет кардинальное упрощение механизма возврата части уплаченных налогов.

Напомним, что граждане, официально уплачивающие НДФЛ, имеют право на налоговую скидку за расходы на:

обучение в образовательных учреждениях;

проценты по ипотеке;

взносы в пенсионное страхование или благотворительные взносы.

«Раньше получение этой скидки было настолько сложным, что большинство украинцев просто игнорировали эту возможность. „Дия“ изменит этот подход: система сама проанализирует расходы по имеющимся данным и подскажет, на какую сумму возврата может рассчитывать пользователь», — подчеркнула замминистра.

По ее словам, этот шаг позволит превратить налоговую скидку в реальный и доступный инструмент поддержки семейных бюджетов благодаря прозрачному цифровому взаимодействию с государством.