українська
6 марта 2026, 19:29

Возврат средств в несколько кликов: в «Дие» упростят получение налоговой скидки

Вскоре на портале «Дия» появится новая услуга — «Налоговая декларация об имущественном положении и доходах физических лиц». Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в своей колонке для РБК-Украина.

Возврат средств в несколько кликов: в «Дие» упростят получение налоговой скидки
Фото: pnu.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Декларирование без ошибок

Главная цель обновления — максимально автоматизировать процесс представления отчетности.

  • Автозаполнение: система будет самостоятельно загружать данные из государственных реестров о доходах, недвижимости и уже уплаченных налогах.
  • Минимизация ошибок: пользователю не нужно будет вводить вручную сложные бухгалтерские данные.
  • Удобство: сервис станет незаменимым для получающих доходы от аренды жилья, продажи активов или зарубежные дивиденды.

Революция в получении налоговой скидки

Важнейшим новшеством Коваль называет кардинальное упрощение механизма возврата части уплаченных налогов.

Напомним, что граждане, официально уплачивающие НДФЛ, имеют право на налоговую скидку за расходы на:

  • обучение в образовательных учреждениях;
  • проценты по ипотеке;
  • взносы в пенсионное страхование или благотворительные взносы.

«Раньше получение этой скидки было настолько сложным, что большинство украинцев просто игнорировали эту возможность. „Дия“ изменит этот подход: система сама проанализирует расходы по имеющимся данным и подскажет, на какую сумму возврата может рассчитывать пользователь», — подчеркнула замминистра.

По ее словам, этот шаг позволит превратить налоговую скидку в реальный и доступный инструмент поддержки семейных бюджетов благодаря прозрачному цифровому взаимодействию с государством.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
6 марта 2026, 19:38
#
Раньше получение этой скидки было настолько сложным,
что большинство украинцев просто игнорировали эту возможность

Для некоторых украинцев даже таблица умножения — высшая математика.
