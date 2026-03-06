Multi от Минфин
Венгрия вышлет семерых инкассаторов Ощадбанка, которые перевозили валюту и золото на миллионы долларов

Семь граждан Украины, которых венгерские налоговые и таможенные органы задержали из-за перевозки больших сумм наличных и золотых, будут высланы с территории Венгрии. Об этом в соцсети X сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Венгрия вішлет семерых инкассаторов Ощадбанка, перевозивших валюту и золото на миллионы долларов
Фото: pixabay

По его словам, Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии установила личности задержанных украинцев. Венгерская сторона утверждает, что перевозкой средств руководил бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем якобы являлся эксмайор Воздушных сил Украины. К операции также могли быть привлечены люди с военным опытом.

«На основании этих выводов все семь человек будут высланы из Венгрии», — заявил Ковач.

Детали инцидента

«Минфин» писал, что в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка.

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

В задержанных машинах были:

  • $40 млн;
  • 35 млн евро;
  • 9 кг банковского золота.

Впоследствии венгерская налоговая служба подтвердила задержание семи инкассаторов Ощадбанка и двух автомобилей с наличными. Там заявили, что открыли уголовное производство по подозрению в отмывании денег.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил в соцсети X, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, что Будапешт требует от Украины срочных объяснений по масштабной перевозке наличных через территорию страны.

В заявлении отмечается, что венгерское правительство поднимает вопрос о возможной связи этих средств с так называемой «украинской военной мафией».

По словам Сийярто, с января через Венгрию якобы было перевезено около 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золота.

«Если это действительно межбанковская транзакция, возникает вопрос: почему она не осуществляется банковским переводом и зачем столь значительная сумма наличных должна проходить транзитом через Венгрию», — привел слова главы МИД Ковач.

Представители НБУ едут в Венгрию

Представители Национального банка Украины срочно отправляются в командировку, чтобы выяснить обстоятельства задержания инкассаторских бригад и автомобилей Ощадбанка. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, заместитель главы НБУ Алексей Шабан вместе с командой банка срочно едет в Будапешт для выяснения ситуации.

«Держим этот вопрос на контроле», — отметил Пышный.

Он также добавил, что параллельно готовится обращение к международным партнерам и регуляторам по поводу этого инцидента, в частности в части соблюдения процедур CIT-контроля в еврозоне и действий венгерской стороны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Exba
Exba
6 марта 2026, 17:11
#
Если бы не задерживали, они бы и сами доехали
