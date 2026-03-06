Multi от Минфин
6 марта 2026, 11:23

Международные резервы сократились на 5% до $54,8 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2026 года по предварительным данным составили $54 753,4 млн. В феврале они снизились на 5%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2026 года по предварительным данным составили $54 753,4 млн.
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Регулятор отметил, что такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).

«Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.

Что влияло на динамику резервов?

В целом динамику резервов в феврале 2026 года определял ряд факторов.

Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины. В феврале по сравнению с январем 2026 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 19,8%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке 2 989,5 млн дол. США.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в Национальном банке в феврале поступило 1 000,4 млн. дол. США, в том числе:

  • $690,8 млн — через счета Всемирного банка в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $309,6 млн — от размещения ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $804,1 млн, в том числе:

  • $472,2 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;
  • $331,9 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $279,7 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В феврале, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $152,5 млн.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,7 месяца будущего импорта», — отмечает регулятор.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 февраля 2026 года международные резервы Украины достигли рекордных $57,7 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
VS SV
VS SV
6 марта 2026, 11:49
#
Десь скоротилось. десь додалось на чиїхсь рахунках. всюди є баланс
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
