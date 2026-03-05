Украина возобновила экспорт электроэнергии, но дефицит никуда не исчез

Впервые с ноября 2025 Украина начала поставлять электроэнергию за границу. 5 марта был зафиксирован минимальный экспорт в Молдову, однако специалисты предостерегают: это не означает полного преодоления энергетического кризиса, сообщает ExPro.

Мизерные объемы и «солнечный» профицит

По данным мониторинга ExPro, возобновление экспорта носит исключительно эпизодический характер:

Фактические цифры: за сутки 5 марта Молдове было передано только 12 МВт-ч в ночной период.

Планы на 6 марта: компании зарезервировали на суточных аукционах пропускной способности 120 МВт-ч для экспорта. Наибольшая мощность забронирована на 10 часов — 20 МВт.

Отмечается, что на 5 марта на аукционах по распределению пропускной способности были зарегистрированы большие мощности до 61 МВт в отдельные часы, но фактически использованы они не были.

Профицит возникает только в отдельные часы благодаря активной работе солнечных электростанций и стабильной генерации АЭС на фоне снизившего потребление весеннего потепления.

Последний раз экспорт электроэнергии осуществлялся 11 ноября 2025 года.

Экспорт не отменяет дефицита

Аналитик ExPro Дарья Орлова отмечает, что энергосистема сейчас работает очень динамично. Наличие избытка днем (когда светит солнце) не гарантирует отсутствие дефицита вечером.

«Если в отдельные часы возникает возможность для экспорта, это не значит, что в другие периоды не может появиться дефицит — такая изменчивость является нормой», — объясняет эксперт.

При этом большинство мощностей, поврежденных российскими атаками, все еще находится на длительном ремонте. Из-за обстрелов инфраструктуры в отдельных регионах до сих пор могут применяться отключения света.

Зависимость от импорта

Украина продолжает закупать значительные объемы энергии у соседей. 5 марта импорт составил 27 тыс. МВт-ч, что в тысячи раз превышает экспорт. Больше энергии заходит в систему во время вечернего пика (около 1,4 ГВт).

Импорт и экспорт электроэнергии в марте 2026 года, тыс. МВт*ч: