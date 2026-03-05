Украина возобновила экспорт электроэнергии, но дефицит никуда не исчез

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 марта 2026, 18:12 Читати українською

Украина возобновила экспорт электроэнергии, но дефицит никуда не исчез

Впервые с ноября 2025 Украина начала поставлять электроэнергию за границу. 5 марта был зафиксирован минимальный экспорт в Молдову, однако специалисты предостерегают: это не означает полного преодоления энергетического кризиса, сообщает ExPro.

Украина возобновила экспорт электроэнергии, но дефицит никуда не исчез
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Мизерные объемы и «солнечный» профицит

По данным мониторинга ExPro, возобновление экспорта носит исключительно эпизодический характер:

  • Фактические цифры: за сутки 5 марта Молдове было передано только 12 МВт-ч в ночной период.
  • Планы на 6 марта: компании зарезервировали на суточных аукционах пропускной способности 120 МВт-ч для экспорта. Наибольшая мощность забронирована на 10 часов — 20 МВт.

Отмечается, что на 5 марта на аукционах по распределению пропускной способности были зарегистрированы большие мощности до 61 МВт в отдельные часы, но фактически использованы они не были.

Профицит возникает только в отдельные часы благодаря активной работе солнечных электростанций и стабильной генерации АЭС на фоне снизившего потребление весеннего потепления.

Последний раз экспорт электроэнергии осуществлялся 11 ноября 2025 года.

Экспорт не отменяет дефицита

Аналитик ExPro Дарья Орлова отмечает, что энергосистема сейчас работает очень динамично. Наличие избытка днем (когда светит солнце) не гарантирует отсутствие дефицита вечером.

«Если в отдельные часы возникает возможность для экспорта, это не значит, что в другие периоды не может появиться дефицит — такая изменчивость является нормой», — объясняет эксперт.

При этом большинство мощностей, поврежденных российскими атаками, все еще находится на длительном ремонте. Из-за обстрелов инфраструктуры в отдельных регионах до сих пор могут применяться отключения света.

Зависимость от импорта

Украина продолжает закупать значительные объемы энергии у соседей. 5 марта импорт составил 27 тыс. МВт-ч, что в тысячи раз превышает экспорт. Больше энергии заходит в систему во время вечернего пика (около 1,4 ГВт).

Импорт и экспорт электроэнергии в марте 2026 года, тыс. МВт*ч:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает artem890047 и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами