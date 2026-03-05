Трамп призвал банки пойти на мировую с криптокомпаниями

Президент США Дональд Трамп призвал банки «заключить выгодную сделку» с криптокомпаниями, чтобы ускорить продвижение законопроекта CLARITY о прозрачности рынка цифровых активов. Об этом он написал в Truth Social.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что посоветовал Трамп банкам

Трамп отметил, что банкам следует искать компромисс с криптоиндустрией, а не выступать против положений законопроекта, которые позволяют криптоплатформам выплачивать доходность владельцам стейблкоинов.

По его словам, иначе законопроект CLARITY может надолго застрять в Конгрессе США. Президент также выразил опасение, что принятый ранее закон GENIUS, регулирующий выпуск и обращение стейблкоинов, может оказаться под угрозой из-за давления банковского сектора.

Трамп пообещал не допустить такого развития событий.

Читайте также: У Трампа успокоили: банкам не стоит бояться доходности стейблкоинов

Почему застрял законопроект CLARITY

Законопроект CLARITY обсуждается уже более года. Он предполагает разграничение полномочий между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по надзору за криптоактивами.

Продвижение инициативы осложняется возражениями банков. Финансовые организации опасаются, что если эмитенты стейблкоинов начнут выплачивать вознаграждения за владение токенами, вкладчики могут массово выводить средства из традиционных банков, что создаст риски для финансовой стабильности.

Некоторые демократы также выражают критику законопроекта. В частности, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен считает, что подобные инициативы создают потенциальный конфликт интересов. Ранее она предложила запретить высокопоставленным чиновникам и членам их семей, включая президента, совершать операции с криптовалютами.

Управляющий директор исследовательской группы TD Cowen Джарет Сейберг назвал идею Трампа о «мире» между банками и криптокомпаниями конструктивной, однако усомнился, что публикации президента в соцсетях смогут преодолеть законодательный тупик.

«Чтобы банки согласились с версией законопроекта CLARITY, которая не включает запрет на выплату доходности эмитентами стейблкоинов, потребуется личное участие президента Трампа», — заявил Сейберг.

Ранее аналитики банка JPMorgan предположили, что принятие закона CLARITY может положительно повлиять на крипторынок, упростить доступ крупных компаний к цифровым активам и поддержать венчурные инвестиции в США.