українська
15 февраля 2026, 16:15

У Трампа успокоили: банкам не стоит бояться доходности стейблкоинов

Советник Белого дома по криптовалютам Патрик Витт заявил, что банкам не стоит бояться конкуренции с криптовалютными компаниями, которые предлагают клиентам доходность от стейблкоинов. Этот вопрос стал одним из главных препятствий для принятия законопроекта CLARITY о регулировании криптовалютных рынков, пишет Yahoo Finance.Yahoo Finance.

Советник Белого дома по криптовалютам Патрик Витт заявил, что банкам не стоит бояться конкуренции с криптовалютными компаниями, которые предлагают клиентам доходность от стейблкоинов.
Фото: Патрик Витт

Компромисс между банками и криптоиндустрией

Витт досадует на то, что доходность от стейблкоинов превратилась в основной предмет споров между криптоиндустрией и банковским сектором. По его словам, когда криптовалютные сервисы делятся доходностью с клиентами, это не угрожает бизнес-модели или рыночной доле банков.

«Они тоже могут предлагать стейблкоин-продукты своим клиентам, точно так же, как и криптокомпании. Это не дает несправедливого преимущества ни одной из сторон, и многие банки сейчас подают заявки на банковские лицензии OCC (Управление контролера денежного обращения США), чтобы самим начать предлагать банковские продукты своим клиентам», — рассказал он.

Советник добавил, что в будущем эта проблема исчезнет: «Думаю, они найдут возможности использовать эти продукты, извлекать из них выгоду и предлагать новые продукты своим клиентам, расширяя свой бизнес».

Препятствия для законопроекта CLARITY

Вознаграждения держателям стейблкоинов со стороны криптовалютных платформ и сервисов стали одним из самых болезненных вопросов для отрасли. Это способствует задержкам в принятии законопроекта CLARITY о структуре криптовалютных рынков.

Предложенный закон CLARITY устанавливает четкое разграничение регуляторных полномочий над криптовалютными рынками между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а также создает классификацию криптовалютных активов.

Время на исходе

Правительственные чиновники и руководители компаний предупреждают, что приближающиеся промежуточные выборы в США в 2026 году могут сорвать попытки принять закон и поставить под угрозу криптовалютное регулирование, установленное администрацией президента Дональда Трампа.

«Думаю, если демократы получат контроль над Палатой представителей, что далеко не лучший сценарий для меня, то перспективы заключения соглашения просто рухнут», — заявил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент.

Витт подчеркнул срочность ситуации: «У нас есть окно возможностей. Оно все еще открыто, но быстро закрывается». Совет по криптовалютам Белого дома стремится добиться подписания закона CLARITY до того, как промежуточные выборы «заберут все внимание».

Споры вокруг доходности стейблкоинов отражают более широкие противоречия между традиционными финансовыми институтами и развивающейся криптоиндустрией. Решение этого вопроса может определить будущее регулятора криптовалютных рынков в США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
