українська
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
5 марта 2026, 16:16

Экспорт ИТ-услуг Украины в январе упал на 25,8% — до $508 млн

В январе 2026 года объем экспорта ИТ-услуг Украины составил 508 миллионов долларов согласно данным НБУ. Это принесло украинской экономике на 25.8% или $177 млн меньше по сравнению с декабрем прошлого года, пишет Львовский И Т Кластер.

В январе 2026 года объем экспорта ИТ-услуг Украины составил 508 миллионов долларов согласно данным НБУ.

Как изменились показатели

Кроме того, по сравнению с январем 2025 г. показатели экспорта выросли на 3,9% или на 19 млн.

«Январь этого года показал стабильность и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в 2025 году показатель составлял $489 млн — самый низкий результат с начала полномасштабного вторжения и рекордно низкий уровень для украинского ИТ-экспорта. Сегодня украинский ИТ-сектор остается одним из ведущих экспортеров услуг и обеспечивает значительные валютные поступления в экономику. Впрочем, эти данные скорее свидетельствуют о стабилизации, чем о росте, поскольку показатель остается на уровне января 2024 года», — комментирует Ярина Возняк, руководительница команды исследований Львовского ИТ-кластера.

Экспортная выручка

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в январе этого года составила $1,247 млрд, что на 24.5% или $405 млн меньше, чем в декабре 2025 года.

Доля компьютерных услуг в структуре всего экспорта услуг в январе 2026 составила 40.7%, что на 0.9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время она снизилась на 0.7% по сравнению с декабрем 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Exba
Exba
5 марта 2026, 17:32
#
Обычно для сравнения лучше брать аналогичный период прошлого года, но ради такого заголовка можно и с декабрем сравнить)
+
0
Fuzzy
Fuzzy
5 марта 2026, 19:02
#
Та на початку статті ж порівнюють.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 марта 2026, 19:12
#
На негативні заголовки більше звертають уваги та
частіше клікають, бо погані новини краще продаються.

Погані новини продаються краще через психологічну схильність людей фокусуватися на загрозах задля виживання. Негатив викликає сильніші емоції, довше утримує увагу та змушує частіше клікати на заголовок, що підвищує охоплення в медіа та соцмережах. Це явище використовується для максимізації переглядів, але породжує зневіру.
