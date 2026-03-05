Экспорт ИТ-услуг Украины в январе упал на 25,8% — до $508 млн

В январе 2026 года объем экспорта ИТ-услуг Украины составил 508 миллионов долларов согласно данным НБУ . Это принесло украинской экономике на 25.8% или $177 млн меньше по сравнению с декабрем прошлого года, пишет Львовский И Т Кластер .

Как изменились показатели

Кроме того, по сравнению с январем 2025 г. показатели экспорта выросли на 3,9% или на 19 млн.

«Январь этого года показал стабильность и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в 2025 году показатель составлял $489 млн — самый низкий результат с начала полномасштабного вторжения и рекордно низкий уровень для украинского ИТ-экспорта. Сегодня украинский ИТ-сектор остается одним из ведущих экспортеров услуг и обеспечивает значительные валютные поступления в экономику. Впрочем, эти данные скорее свидетельствуют о стабилизации, чем о росте, поскольку показатель остается на уровне января 2024 года», — комментирует Ярина Возняк, руководительница команды исследований Львовского ИТ-кластера.

Экспортная выручка

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в январе этого года составила $1,247 млрд, что на 24.5% или $405 млн меньше, чем в декабре 2025 года.

Доля компьютерных услуг в структуре всего экспорта услуг в январе 2026 составила 40.7%, что на 0.9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время она снизилась на 0.7% по сравнению с декабрем 2025 года.