українська
5 марта 2026, 15:46

Revolut штурмует рынок США: финтех-гигант подал заявку на банковскую лицензию и назначил новый СЕО

Британский финтех-гигант Revolut официально приступил к получению полноценной банковской лицензии в США. Как стало известно в четверг, компания, которую в ноябре 2025 года оценили в $75 млрд, подала соответствующие запросы в контролирующие органы США (OCC и FDIC). Об этом сообщает Bloomberg.

Revolut штурмует рынок США: финтех-гигант подал заявку на банковскую лицензию и назначил новый СЕО

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новый статус: от применения к национальному банку

В настоящее время Revolut работает в США через партнерские банки. Получение собственного статуса национального банка (Revolut Bank US, NA) коренным образом изменит бизнес-модель компании:

  • Компания сможет напрямую подключаться к платежным системам ФРС.
  • Клиентские средства будут застрахованы на федеральном уровне (до $250 000 на счет).
  • Revolut сможет самостоятельно выдавать персональные ссуды и выпускать кредитные карты без посредников.
  • Кроме того, отказ от банков-партнеров позволит существенно снизить операционные расходы.

Команда и стратегия

Для реализации амбициозных планов Revolut назначил региональным СЕО в США Джетина Дурансоя — бывшего топ-менеджера Visa и Capital One.

Основатель компании Ник Сторонский назвал этот шаг «ключевым столбом глобальной стратегии роста». На сегодняшний день Revolut уже имеет более миллиона клиентов в Штатах и планирует инвестировать в этот рынок $500 млн в течение следующих 3−5 лет.

Благоприятный момент: «Эффект Трампа»

Revolut стал частью волны финтех-компаний (наряду с Wise и Nu Holdings), пытающихся получить лицензии именно сейчас. Бизнес-сообщество считает, что вторая каденция президента Дональда Трампа создаст более мягкую регуляторную среду для финансовых инноваций.

Масштабы Revolut в цифрах:

  • 70 млн клиентов по всему миру (цель — 100 млн).
  • $75 млрд — рыночная оценка по состоянию на конец 2025 года.
  • 50 штатов — территория, на которую будет распространяться новая лицензия.
  • 200 сотрудников — текущий штат в США (с планом расширения).

Кроме офиса в Нью-Йорке компания планирует открыть новый хаб в Стемфорде, штат Коннектикут. Хотя в 2021 году Revolut уже пытался выйти на банковский рынок США, усилия приостановили ради получения лицензии в Британии.

В середине 2024 г. компания получила условное одобрение банковской лицензии в Великобритании, однако она все еще находится на этапе подготовки к полноценному запуску.

Напомним

«Минфин» писал, что Revolut получил первую латиноамериканскую лицензию. В январе 2026 года его услуги стали доступны жителям Мексики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
