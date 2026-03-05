Британский финтех-гигант Revolut официально приступил к получению полноценной банковской лицензии в США. Как стало известно в четверг, компания, которую в ноябре 2025 года оценили в $75 млрд, подала соответствующие запросы в контролирующие органы США (OCC и FDIC). Об этом сообщает Bloomberg.
Revolut штурмует рынок США: финтех-гигант подал заявку на банковскую лицензию и назначил новый СЕО
Новый статус: от применения к национальному банку
В настоящее время Revolut работает в США через партнерские банки. Получение собственного статуса национального банка (Revolut Bank US, NA) коренным образом изменит бизнес-модель компании:
- Компания сможет напрямую подключаться к платежным системам ФРС.
- Клиентские средства будут застрахованы на федеральном уровне (до $250 000 на счет).
- Revolut сможет самостоятельно выдавать персональные ссуды и выпускать кредитные карты без посредников.
- Кроме того, отказ от банков-партнеров позволит существенно снизить операционные расходы.
Команда и стратегия
Для реализации амбициозных планов Revolut назначил региональным СЕО в США Джетина Дурансоя — бывшего топ-менеджера Visa и Capital One.
Основатель компании Ник Сторонский назвал этот шаг «ключевым столбом глобальной стратегии роста». На сегодняшний день Revolut уже имеет более миллиона клиентов в Штатах и планирует инвестировать в этот рынок $500 млн в течение следующих 3−5 лет.
Благоприятный момент: «Эффект Трампа»
Revolut стал частью волны финтех-компаний (наряду с Wise и Nu Holdings), пытающихся получить лицензии именно сейчас. Бизнес-сообщество считает, что вторая каденция президента Дональда Трампа создаст более мягкую регуляторную среду для финансовых инноваций.
Масштабы Revolut в цифрах:
- 70 млн клиентов по всему миру (цель — 100 млн).
- $75 млрд — рыночная оценка по состоянию на конец 2025 года.
- 50 штатов — территория, на которую будет распространяться новая лицензия.
- 200 сотрудников — текущий штат в США (с планом расширения).
Кроме офиса в Нью-Йорке компания планирует открыть новый хаб в Стемфорде, штат Коннектикут. Хотя в 2021 году Revolut уже пытался выйти на банковский рынок США, усилия приостановили ради получения лицензии в Британии.
В середине 2024 г. компания получила условное одобрение банковской лицензии в Великобритании, однако она все еще находится на этапе подготовки к полноценному запуску.
Напомним
«Минфин» писал, что Revolut получил первую латиноамериканскую лицензию. В январе 2026 года его услуги стали доступны жителям Мексики.
