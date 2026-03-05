Нефтяное ралли продолжается: Brent достигла $83,84 на фоне ударов по Ирану и морской блокады

Цены на нефть в четверг, 5 марта, подскочили еще на 3%, продолжая стремительный рост пятой сессии подряд. Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном ужесточает опасения относительно длительной остановки поставок энергоносителей с Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Котировки: пятый день роста

Brent прибавила $2,44 (3%), поднявшись до $83,84 за баррель.

WTI: выросла на $2,44 (3,27%), достигнув $77,10.

Аналитики банка ANZ отмечают, что рынок находится в состоянии постоянного напряжения из-за угрозы торговому судоходству в Ормужском проливе, который является «главной артерией» для 20% мировой поставки нефти и сжиженного газа.

Добыча и экспорт: Катар и Ирак вне игры

Ситуация с предложением топлива в мире становится критической.

Ирак сократил добычу почти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за отсутствия путей экспорта и переполненных хранилищ.

Катар останавливает производство сжиженного газа. По оценкам источников, для восстановления нормальных объемов производства потребуется не менее месяца.

Правительство КНР уже попросило свои компании приостановить новые контракты на экспорт и попытаться отменить уже существующие обязательства, чтобы сохранить топливо внутри страны.

Прогноз: быстрого мира не будет

Нефтяные трейдеры настроены ожидают дальнейшего роста цен, поскольку политическая ситуация в Тегеране свидетельствует о готовности продолжать борьбу. Появление сына убитого верховного лидера Ирана, как главного кандидата на его место, указывает на то, что страна не собирается уступать под военным давлением.