Цены на нефть в четверг, 5 марта, подскочили еще на 3%, продолжая стремительный рост пятой сессии подряд. Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном ужесточает опасения относительно длительной остановки поставок энергоносителей с Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters.
Нефтяное ралли продолжается: Brent достигла $83,84 на фоне ударов по Ирану и морской блокады
Котировки: пятый день роста
- Brent прибавила $2,44 (3%), поднявшись до $83,84 за баррель.
- WTI: выросла на $2,44 (3,27%), достигнув $77,10.
Аналитики банка ANZ отмечают, что рынок находится в состоянии постоянного напряжения из-за угрозы торговому судоходству в Ормужском проливе, который является «главной артерией» для 20% мировой поставки нефти и сжиженного газа.
Добыча и экспорт: Катар и Ирак вне игры
Ситуация с предложением топлива в мире становится критической.
Ирак сократил добычу почти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за отсутствия путей экспорта и переполненных хранилищ.
Катар останавливает производство сжиженного газа. По оценкам источников, для восстановления нормальных объемов производства потребуется не менее месяца.
Правительство КНР уже попросило свои компании приостановить новые контракты на экспорт и попытаться отменить уже существующие обязательства, чтобы сохранить топливо внутри страны.
Прогноз: быстрого мира не будет
Нефтяные трейдеры настроены ожидают дальнейшего роста цен, поскольку политическая ситуация в Тегеране свидетельствует о готовности продолжать борьбу. Появление сына убитого верховного лидера Ирана, как главного кандидата на его место, указывает на то, что страна не собирается уступать под военным давлением.
