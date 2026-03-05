Multi от Минфин
5 марта 2026, 10:47

Безработица в еврозоне неожиданно упала до рекордного минимума

Уровень безработицы в странах еврозоны снизился до нового исторического минимума. Сезонно скорректированный уровень безработицы в еврозоне в январе 2026 года снизился до 6,1% против 6,2% месяцем ранее. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 6,2%. Число безработных сократилось на 184 тыс. и составило 10,770 млн человек, сообщило статистическое управление Е С Евростат.

Уровень безработицы в странах еврозоны снизился до нового исторического минимума.

Уровень безработицы среди молодежи

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет также снизился. В январе показатель составил 14,8% против 15% месяцем ранее. Это указывает на постепенное улучшение ситуации на рынке труда.

Где наиболее низкие показатели безработицы

Если не учитывать Болгарию, новейшего члена валютного союза, у 20 изначальных участников еврозоны ситуация также улучшилась, хотя уровень безработицы остался неизменным — 6,2 %.

При этом общее число безработных сокращается, что свидетельствует об оздоровлении рынка труда.

В более широком Европейском союзе уровень безработицы снизился до 5,8 % против 5,9 % в декабре и 6 % в январе 2025 года.

В помесячном выражении число безработных сократилось на 185 тыс. в ЕС и на 184 тыс. в еврозоне.

Среди крупнейших экономик блока самые низкие показатели безработицы — по 4 % — зафиксированы в Германии и Нидерландах.

Испания (9,8 %), Франция (7,7 %) и Италия (5,1 %) по-прежнему остаются среди стран с наиболее высоким уровнем безработицы.

Последние экономические показатели свидетельствуют о том, что экономика ЕС оказалась более устойчивой, чем ожидалось ранее.

По предварительным оценкам Евростата, в 2025 году рост ВВП в еврозоне составил 1,5 %, а по ЕС в целом — 1,6 %, чему способствовали уверенные результаты ключевых отраслей.

Безработица в Великобритании

В отличие от этого, в Великобритании уровень безработицы вырос до 5,2 %, достигнув максимума за последние пять лет и превысив показатель Италии в 5,1 %.

Руководитель отдела финансового анализа AJ Bell Дэнни Хьюсон назвала это неожиданным итогом с точки зрения долгосрочного планирования.

Аналитики также указывают на потенциальное влияние искусственного интеллекта на занятость молодежи.

Хьюсон добавила: «Интеграция И И в деятельность компаний для повышения производительности — это шаг в правильном направлении, но для молодых людей, которым и так сложно получить первый опыт работы, ИИ может сократить число вакансий начального уровня».

ЕЦБ: в Европе И И пока не вытесняет людей с рабочих мест

Искусственный интеллект не привел к массовым потерям рабочих мест в Европе, заявил Европейский центральный банк в опубликованной в среду записи в своем блоге.

По данным ЕЦБ, компании, активно использующие ИИ, на 4 % чаще нанимали сотрудников, чем те, кто его не применяет; многие увеличивали штат, чтобы внедрять инструменты ИИ и наращивать выпуск продукции.

Хотя долгосрочные последствия остаются неясными, по оценке ЕЦБ, влияние ИИ на занятость на данный момент является нейтральным или слегка позитивным.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
