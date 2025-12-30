ИИ вместо людей: Нобелевский лауреат предупредил о новой волне бедности

В 2026 году искусственный интеллект станет достаточно совершенным, чтобы заменить значительное число рабочих мест. Об этом в интервью CNN заявил нобелевский лауреат и один из создателей технологии Джеффри Хинтон, пишет forklog.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

ИИ заменит множество профессий

«Думаю, мы увидим, как искусственный интеллект станет еще лучше. Он уже чрезвычайно хорош. Мы будем свидетелями того, как ИИ получит возможности заменить множество, множество профессий», — сказал эксперт.

По его словам, нейросети уже способны заменить колл-центры. Прогресс ускоряется: каждые семь месяцев производительность моделей удваивается. В программировании искусственный интеллект за минуты делает то, на что раньше уходили часы.

Читайте также: Легкие деньги и ИИ вместо людей: 5 главных мифов о професии ІT-шника

Всего через несколько лет ИИ научится самостоятельно выполнять сложные проекты по разработке ПО, которые сейчас требуют месяцев работы.

«В итоге для проектов в сфере программной инженерии понадобится очень мало людей», — предсказал Хинтон.

Нобелевский лауреат признался, что после ухода из Google в 2023 году его тревога лишь усилилась.

По словам Хинтона, искусственный интеллект развивается быстрее ожиданий, особенно в способности выстраивать рассуждения и даже вводить людей в заблуждение ради достижения целей.

Ученый не отрицает пользу технологии для медицины и климатологии, но считает, что мир уделяет недостаточно внимания снижению рисков.

Читайте также: Способен ли ИИ уже сейчас заменить работников в бизнесе

Подход к киберзащите различается от компании к компании, однако общую картину определяет экономический расчет. Руководство вынуждено балансировать между потенциальной пользой технологии, затратами на безопасность и прибылью.

«Они могут рассуждать так: польза от этой технологии огромна, а риск — статистически мал. Зачем отказываться от прорыва из-за нескольких возможных жертв? Это та же логика, что и с беспилотными автомобилями: они будут совершать аварии, но общее число смертей, по прогнозам, окажется на порядки ниже, чем с участием людей-водителей», — заявил специалист.

Он связал опасность с устройством современной экономики, где выгодно менять сотрудников на алгоритмы. Это сделает богатых еще богаче, а большинство людей — беднее, убежден эксперт.