Доллар выиграл от войны, но может быстро потерять позиции — Reuters

Восстановление доллара с начала войны на Ближнем Востоке может оказаться кратковременным из-за сохраняющихся сомнений в статусе американских активов как «тихой гавани», считают валютные стратеги, опрошенные Reuters.

Прогноз аналитиков

Медианный прогноз 60 аналитиков, опрошенных Reuters в рамках ежемесячного исследования, которое почти полностью проводилось уже после начала конфликта, в целом предусматривает дальнейшее ослабление доллара.

Аналитики предполагают падение доллара к евро примерно на 2% — до $1,18 к концу марта. Далее ожидается укрепление до $1,19 в течение трех месяцев и до $1,2 — через шесть месяцев. Эти оценки практически не изменились по сравнению с прошлым месяцем, отмечает агентство.

Прогнозы на год вперед отражают повышенную неопределенность, обращает внимание Reuters. Хотя медианный прогноз предполагает укрепление евро до $1,21 через год, диапазон оценок составляет около 18 центов — один из самых широких в опросах Reuters с октября.

Отвечая на вопрос о том, как изменится позиционирование к концу марта, около половины валютных стратегов — 21 из 45 — заявили, что существенных изменений не ожидается или что объем коротких позиций по доллару даже увеличится. При этом 19 респондентов считают, что чистые короткие позиции сократятся, и лишь пятеро прогнозируют разворот к чистым длинным позициям.

«Мы не меняли нашу позицию. По-прежнему ожидаем волатильную, неровную динамику пары евро-доллар и других кросс-курсов доллара в этом году, — заявила глава валютной стратегии Rabobank Джейн Фоли. — Но так ли доллар безопасен, как раньше? Вероятно, нет. Иначе мы бы не вели эту дискуссию последние год-полтора», — добавила она.

«Неопределенность в отношении того, как будет развиваться экономика США и особенно рынок труда, колоссальна. Диапазон возможных сценариев огромен. И именно эта неопределенность пока удерживает пару евро-доллар в относительно узком торговом диапазоне», — сказал глава подразделения G10 FX в Citi Дэн Тобон. Он один из немногих аналитиков, идущих против консенсуса и ожидающих укрепления американской валюты.

Что происходит с долларом

2 марта доллар укрепился примерно на 1,5%, во многом за счет закрытия коротких позиций, при этом катализатором движения стал резкий рост цен на нефть, отмечает Reuters.

Однако 4 марта доллар показал самое резкое падение почти за месяц после сообщения New York Times о том, что представители Ирана предложили обсудить условия прекращения войны с США и Израилем. На этом фоне индекс Bloomberg Dollar Spot (индекс курса доллара к корзине основных мировых валют по версии агентства Bloomberg) ослабел на 0,4%, хотя затем частично отыграл падение, отмечает Bloomberg.

Укрепление доллара не выглядит классическим «бегством в защитные активы», учитывая, что перед началом войны в субботу, 28 февраля, участники рынка занимали значительные короткие позиции по американской валюте, отмечает Reuters.

«Две недели назад мы указывали, что в наших данных по потокам капитала начали появляться сигналы сокращения плеча, возможно частично связанные с рисками вокруг США и Ирана. Поэтому дальнейшее закрытие таких позиций в понедельник не стало неожиданностью», — написали валютные стратеги JPMorgan.

«Если короткие позиции по доллару будут более широко закрыты и вернутся к нейтральному уровню, это может обеспечить дополнительную поддержку валюте в пределах 1,5−2% от текущих уровней, однако многое будет зависеть от траектории нового конфликта», — добавили они.