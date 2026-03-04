Риск растет — доллар дорожает: инвесторы массово переходят в валюту США

На рынке валютных свопов, объем которого составляет $9,5 трлн в день, зафиксирован резкий всплеск спроса на долларовое финансирование, пишет Bloomberg. Эскалация войны на Ближнем Востоке уничтожила аппетит к риску, заставив инвесторов массово уходить в защитную американскую валюту.

Спрос на доллар

Показатели так называемого кросс-валютного базиса — дополнительных затрат, которые инвесторы несут или получают при приобретении долларов за рубежом, а не в США, — свидетельствуют о резком росте спроса на доллар в последнее время по отношению к швейцарскому франку, евро, фунту стерлингов и другим основным валютам.

Индекс доллара Bloomberg вырос на 1,4% с понедельника. Это самый сильный двухдневный рост американской валюты почти за год.

«Доллар США — безусловный победитель. Инвесторы избавляются от казначейских облигаций и акций, предпочитая держать наличные доллары, особенно по сравнению с евро», — отметили в Societe Generale.

Аналитики отмечают, что текущий геополитический шок сломал тренд прошлого года, когда после введения США глобальных тарифов трейдеры не желали переплачивать за доллар. Сейчас страх перед войной перевесил торговые разногласия.

