Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 5 по 11 марта? В новом выпуске разбираем ключевые факторы, которые будут влиять на валютный рынок: ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на цены на нефть, спрос на импортеров энергоносителей на валюту, интервенции НБУ и поведение наличного рынка накануне 8 марта.
Война в Иране давит на валюты: что будет с долларом и евро (видео)
Из-за геополитической напряженности цены на энергоносители могут оставаться высокими, а это означает дополнительный спрос на валюту со стороны импортеров. Отдельно рассмотрим ситуацию на международных рынках. Выдержит ли гривна новое давление? Сколько валют может продать НБУ для стабилизации рынка? И в каком коридоре будут держаться доллар и евро в ближайшие дни — смотрите в новом прогнозе.
Источник: Минфин
