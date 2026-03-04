Война в Иране давит на валюты: что будет с долларом и евро (видео)

Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 5 по 11 марта? В новом выпуске разбираем ключевые факторы, которые будут влиять на валютный рынок: ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на цены на нефть, спрос на импортеров энергоносителей на валюту, интервенции НБУ и поведение наличного рынка накануне 8 марта.