Рей Далио: «Мировой порядок официально признан разрушенным»

На ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности ведущие мировые политики констатировали окончательный распад международной системы, сформированной после Второй мировой войны. Основой для этих заявлений стал отчет по безопасности за 2026 год под красноречивым названием «Под разрушением», в котором подробно описаны процессы деградации глобальных институтов. Немецкий канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что прежний мировой порядок больше не существует, уступив место жесткой конкуренции великих держав, где свобода уже не является гарантированной ценностью. Об этом пишет миллиардер и инвестор Рэй Далио в соцсети X.

Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что старые структуры безопасности в Европе исчезли, и континенту следует готовиться к возможным военным конфликтам. Госсекретарь США Марко Рубио также подтвердил наступление «новой геополитической эры», поскольку прежний мир остался в прошлом.

Конфликт великих держав: наступление «стадии 6»

По аналитике Рэя Далио, мир вступил в шестую стадию своего Великого цикла — период глобального беспорядка. Основными характеристиками этого этапа являются:

Отсутствие общепризнанных правил: международное право уступает место праву силы.

Столкновение интересов: Прямое противостояние великих держав за влияние и ресурсы.

Силовой диктат: Решения принимаются не через правовые механизмы, а через демонстрацию силы.

Пять типов современных войн

Вместо прямых военных действий государства все чаще используют другие инструменты борьбы, которые часто предшествуют «горячей» фазе конфликта:

Экономические войны: Взаимные пошлины и торговые ограничения.

Технологические войны: Контроль за экспортом инноваций и защита интеллектуальной собственности.

Геополитические войны: Борьба за союзы и территориальное влияние посредством переговоров и давления.

Капитальные войны: Финансовые санкции и ограничения доступа к рынкам капитала.

Военные войны: Непосредственное применение вооруженных сил.

Экономические уроки Второй мировой войны

Анализируя события 1930-х годов, Далио указывает на то, что Великая депрессия привела к росту популизма и авторитаризма. В Германии и Японии экономические трудности заставили лидеров выбрать путь фашизма — системы, сочетающей самовластие (автократию), частную собственность (капитализм) и приоритет государственных интересов над личными (коллективизм).

Опыт прошлого показывает, что перед началом масштабных боевых действий всегда идет длительная экономическая война. Так было и перед 1941 годом, когда США заморозили японские активы и ввели нефтяное эмбарго, что поставило Японию перед выбором: отступить или атаковать.

Военная экономика и защита капитала

Во время полномасштабных конфликтов государства неизбежно переходят к жесткому контролю:

Рационирование товаров и фиксация цен.

Ограничение вывоза капитала и замораживание активов.

Печатание денег для финансирования армии, что обесценивает сбережения в бумажных валютах.

По наблюдениям эксперта, исторически лучшим способом сохранения богатства в такие времена было золото, поскольку долговые обязательства и валюты враждующих сторон часто теряют любую ценность.

Почему это важно

Заявления мировых лидеров на Мюнхенской конференции — это не просто политическая риторика, а официальный сигнал о том, что гарантии безопасности, к которым мы привыкли, больше не действуют. Для инвесторов и обычных граждан это означает изменение правил игры: риски становятся глобальными, а экономическая стабильность — хрупкой. Понимание «циклов порядка и беспорядка» помогает осознать, что мы находимся в фазе наивысшего напряжения, где финансовые инструменты часто превращаются в оружие, а привычные инвестиционные стратегии требуют пересмотра в пользу более защищенных (твердых) активов.