На латание ям на дорогах Кабмин выделяет дополнительные 3 млрд грн

Кабмин выделит дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на обеспечение ямочных ремонтов дорог в прифронтовых регионах и дорог общего пользования государственного значения с высокой интенсивностью движения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам совещания по ремонту автомобильных дорог.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ямочный ремонт

Свириденко напомнила, что в Украине уже начали ямочные ремонты дорожного покрытия на международных и национальных трассах, в том числе в прифронтовых регионах.

«Речь идет не о капитальных работах, а о базовой безопасности и проездности. Погодные условия позволяют работать ремонтным бригадам. Ремонты будут выполнены до 1 июня», — сообщила глава правительства.

Читайте: Мы платим за прошлые кредиты на строительство дорог больше, чем выделяем — первый заместитель председателя транспортного комитета ВР

2 марта Свириденко сообщала, что в Украине начались текущие ремонты автомобильных дорог общего пользования. По ее словам, выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн. кв. м. В частности, речь идет не о капитальных, а именно об оперативных ремонтах покрытия на приоритетных участках, где уже разрешают погодные условия.

Сколько стоит ремонт дорог

По словам первого заместителя председателя транспортного комитета В Р Юлии Клименко, в 2020—2023 годах только из государственного бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт дорог было израсходовано более 300 млрд грн — это наибольший объем финансирования за всю историю независимости. Отдельно привлекались кредитные средства, по которым государство сейчас платит 15−19 млрд грн ежегодно в виде процентов и погашения тела долга. Несмотря на масштабные расходы, состояние части дорог остается проблемным.

По словам Клименко, в государственном бюджете на 2026 год на содержание дорог (без капитального обновления) предусмотрено 12,6 млрд грн. В то же время на погашение долгов по кредитам, привлеченным в 2019—2023 годах, планируется направить около 15 млрд грн. Таким образом, объем средств на обслуживание долга превышает расходы на содержание дорожной сети.