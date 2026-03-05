Multi от Минфин
українська
5 марта 2026, 8:00

На латание ям на дорогах Кабмин выделяет дополнительные 3 млрд грн

Кабмин выделит дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на обеспечение ямочных ремонтов дорог в прифронтовых регионах и дорог общего пользования государственного значения с высокой интенсивностью движения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам совещания по ремонту автомобильных дорог.

Кабмин выделит дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на обеспечение ямочных ремонтов дорог в прифронтовых регионах и дорог общего пользования государственного значения с высокой интенсивностью движения.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Ямочный ремонт

Свириденко напомнила, что в Украине уже начали ямочные ремонты дорожного покрытия на международных и национальных трассах, в том числе в прифронтовых регионах.

«Речь идет не о капитальных работах, а о базовой безопасности и проездности. Погодные условия позволяют работать ремонтным бригадам. Ремонты будут выполнены до 1 июня», — сообщила глава правительства.

2 марта Свириденко сообщала, что в Украине начались текущие ремонты автомобильных дорог общего пользования. По ее словам, выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн. кв. м. В частности, речь идет не о капитальных, а именно об оперативных ремонтах покрытия на приоритетных участках, где уже разрешают погодные условия.

Сколько стоит ремонт дорог

По словам первого заместителя председателя транспортного комитета В Р Юлии Клименко, в 2020—2023 годах только из государственного бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт дорог было израсходовано более 300 млрд грн — это наибольший объем финансирования за всю историю независимости. Отдельно привлекались кредитные средства, по которым государство сейчас платит 15−19 млрд грн ежегодно в виде процентов и погашения тела долга. Несмотря на масштабные расходы, состояние части дорог остается проблемным.

По словам Клименко, в государственном бюджете на 2026 год на содержание дорог (без капитального обновления) предусмотрено 12,6 млрд грн. В то же время на погашение долгов по кредитам, привлеченным в 2019—2023 годах, планируется направить около 15 млрд грн. Таким образом, объем средств на обслуживание долга превышает расходы на содержание дорожной сети.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

+
+15
TAN72
TAN72
5 марта 2026, 8:38
#
Клондайк
+
+30
Strain
Strain
5 марта 2026, 8:57
#
Единственный кто что-то делал с дорогами это Порох. Потом это назвали «большим строительством Зеленского». Поменяли баннеры вдоль дорог с Пороха на Зелю и выдали за «потужну перемогу».
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
