Катар останавливает производство сжиженного газа — Reuters

Катар в среду полностью останавливает сжигание газа и не сможет вернуться к нормальному уровню производства и экспорту сжиженного природного газа (СПГ) как минимум в течение месяца. Об этом сообщили два источника, осведомленных о ситуации, передает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Государственная компания QatarEnergy на этой неделе прекратила добычу газа и в среду, 4 марта, объявила форс-мажор по экспортным поставкам. В компании не ответили на запрос журналистов о комментарии.

По словам собеседников агентства, после остановки главного завода в Рас-Лаффане Катар не сможет возобновить процесс сжигания газа как минимум в течение двух недель, согласно предварительным оценкам.

Даже после перезапуска предприятию понадобится еще не менее двух недель, чтобы выйти на полную производственную мощность.

Таким образом, полное возобновление экспорта катарского СПГ может затянуться минимум на месяц, что может повлиять на глобальные рынки газа.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине цены на природный газ с начала недели выросли на 20%, достигнув 27 800 грн/тыс. куб. м. с учетом НДС.