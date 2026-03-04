Официальный курс гривны стремительно падает: доллар снова обновил максимум

НБУ определил новые курсы гривны к доллару, евро и злотому на четверг, 5 марта. Согласно сообщению регулятора, евро за день вырос на 37 копеек, а доллар уже второй день подряд обновляет исторический максимум.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

На четверг НБУ установил такой курс доллара: 43,72 грн (новый исторический максимум). Это на 27 копеек больше, чем в среду (43,45).

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 50,83 грн, что на 37 копеек больше, чем в среду (50,46).

Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на четверг: 11,78 грн (в среду курс был 11,94 грн).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту