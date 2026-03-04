Multi от Минфин
українська
Валюта
4 марта 2026, 18:15

Кэшбэк в марте: какие банки возвращают больше всего средств и за что

Украинские финансовые учреждения представили обновленные условия программ лояльности, предлагая клиентам частичный возврат средств по различным статьям расходов. Самые высокие ставки традиционно предусмотрены за использование кредитных лимитов, тогда как оплата собственными деньгами приносит меньшую выгоду для потребителя.

Украинские финансовые учреждения представили обновленные условия программ лояльности, предлагая клиентам частичный возврат средств по различным статьям расходов.

Универсальные программы: кэшбэк на все

Для тех, кто не желает выбирать конкретные категории для начисления бонусов, существуют универсальные предложения, охватывающие все типы покупок. Unex Bank возвращает 1,5% от суммы чека, однако установил максимальный лимит выплат на уровне 3000 грн в месяц. Зато Alliance Bank предлагает ставку 1%, но не ограничивает клиентов по максимальной сумме начислений.

Гастрономия: супермаркеты и заведения питания

Банки активно стимулируют безналичные расчеты за еду. В категории продуктов питания Приватбанк предлагает 3% в качестве индивидуального предложения для отдельных клиентов. При расчете кредитными средствами Глобус Банк и Райффайзен Банк возвращают по 2%. Такой же показатель в 2% предлагает Акордбанк.

Для посетителей кафе и ресторанов самую высокую ставку предоставляет monobank — 6% за счет кредитных средств, но это условие действует исключительно для заведений, подключенных к системе Expirenza. Райффайзен Банк начисляет 3% за кредитные расходы, а Акордбанк дает аналогичные 3%.

Логистика: транспорт и услуги такси

В сфере передвижений по городу лидируют специализированные партнерства и микротранзакции:

  • а́банк с помощью специальной карты Bolt предоставляет 20% скидки на поездки и другие услуги этой компании.
  • Глобус Банк и ПУМБ возвращают по 20% за мелкие оплаты в общественном транспорте.

За услуги такси Monobank начисляет 5% при условии использования кредитного лимита, а Приватбанк предлагает те же 5% в качестве индивидуального предложения, также исключительно за счет кредитных средств.

Свободное время: развлечения, красота и спорт

Сфера досуга и ухода за собой также имеет широкий спектр поощрений. На кино и театры monobank и а́банк возвращают 10% (за кредитные средства), тогда как VST Bank дает 10% на эти же услуги при оплате любыми средствами. Радабанк предлагает 10% кэшбэка на покупку книг, а Приватбанк — 15% на игры для смартфонов.

Для поддержания формы и здоровья действуют следующие условия:

  • Радабанк начисляет 8% в категории «Красота».
  • Приватбанк предлагает 7% на «Красоту», но только для отдельных клиентов.
  • На спортивные расходы Кредит Днепр возвращает 10% (кредитные средства), а izibank — 5% (тратя как собственные, так и кредитные).

Забота о здоровье: медицинские учреждения и аптеки

За расходы в аптеках Райффайзен Банк возвращает 3% кредитных средств, а VST Bank дает 2,5%. Что касается оплаты в медицинских учреждениях, VST Bank начисляет 2,5%, izibank — 2% (собственные средства), а Кредит Днепр — 2% (кредитные средства).

Узконаправленные расходы: от цветов до коммуналки

Финансовые учреждения также выделили специфические ниши для начисления бонусов:

  • Цветы: Райффайзен Банк предлагает 20% за счет кредитного лимита и 10% при оплате собственными деньгами.
  • Товары для дома и сада: Аккордбанк начисляет 20% (за кредитные средства).
  • Товары для животных: monobank и Приватбанк возвращают по 10% (за кредитные средства).
  • Коммунальные платежи: Alliance Bank дает 5%.
  • Детские товары: Кредит Днепр начисляет 5% (за кредитные средства).
  • Одежда и обувь: Приватбанк и VST Bank предлагают по 3%.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
