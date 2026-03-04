Сколько стоит бюджету государственный долг и когда мы погасим нынешние кредиты

По состоянию на 31 января 2026 г. государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9,21 трлн грн (215 млрд долл. США). Об этом написала народная депутат Нина Южанина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В частности:

государственный внешний долг — 6,94 трлн грн (75,34%) или 162 млрд долл.;

государственный внутренний долг — 1,99 трлн грн (21,63%) или 46,5 млрд долл.;

гарантированный государством долг — 278,8 млрд грн (3,03%) или 6,51 млрд дол.

В январе долг вырос на 169,9 млрд грн (1,67 млрд долл.) в результате:

поступление льготного финансирования от международных партнеров в рамках механизма ERA;

переоценки валютных обязательств из-за изменения курса.

По словам Южаниной, в то же время, обслуживание и погашение обязательств, привлеченных в рамках ERA, планируется осуществлять за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Гарантированный государством долг

В январе он увеличился на 2,16 млрд грн:

гарантированный внешний долг вырос на 3,73 млрд грн — до 216,12 млрд грн;

гарантированный внутренний долг уменьшился на 1,56 млрд грн — до 62,73 млрд грн.

Для Украины показатель долга 100% ВВП — это формально зона риска.

Структура кредиторов

65,9% — льготные ссуды от МФО и правительств иностранных государств;

22,3% — государственные ценные бумаги на внутреннем рынке;

8,9% — государственные ценные бумаги на внешнем рынке;

около 2,8% — ссуды коммерческих банков и других финучреждений.

Стоимость и срок долга

По состоянию на 31 января 2026:

средневзвешенная ставка — 4,51% (4,55% в декабре 2025; 5,0% в январе 2025);

средневзвешенный срок до погашения — 13,29 года (13,37 года в декабре 2025; 11,6 года в январе 2025).

В годовом исчислении долговой портфель стал дешевле и дольше сроков погашения, что снижает стоимость обслуживания и риски рефинансирования в среднесрочной перспективе.

Итог: