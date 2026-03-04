По состоянию на 31 января 2026 г. государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9,21 трлн грн (215 млрд долл. США). Об этом написала народная депутат Нина Южанина.
Сколько стоит бюджету государственный долг и когда мы погасим нынешние кредиты
В частности:
- государственный внешний долг — 6,94 трлн грн (75,34%) или 162 млрд долл.;
- государственный внутренний долг — 1,99 трлн грн (21,63%) или 46,5 млрд долл.;
- гарантированный государством долг — 278,8 млрд грн (3,03%) или 6,51 млрд дол.
В январе долг вырос на 169,9 млрд грн (1,67 млрд долл.) в результате:
- поступление льготного финансирования от международных партнеров в рамках механизма ERA;
- переоценки валютных обязательств из-за изменения курса.
По словам Южаниной, в то же время, обслуживание и погашение обязательств, привлеченных в рамках ERA, планируется осуществлять за счет будущих доходов от замороженных российских активов.
Гарантированный государством долг
В январе он увеличился на 2,16 млрд грн:
- гарантированный внешний долг вырос на 3,73 млрд грн — до 216,12 млрд грн;
- гарантированный внутренний долг уменьшился на 1,56 млрд грн — до 62,73 млрд грн.
Для Украины показатель долга 100% ВВП — это формально зона риска.
Структура кредиторов
- 65,9% — льготные ссуды от МФО и правительств иностранных государств;
- 22,3% — государственные ценные бумаги на внутреннем рынке;
- 8,9% — государственные ценные бумаги на внешнем рынке;
- около 2,8% — ссуды коммерческих банков и других финучреждений.
Стоимость и срок долга
По состоянию на 31 января 2026:
- средневзвешенная ставка — 4,51% (4,55% в декабре 2025; 5,0% в январе 2025);
- средневзвешенный срок до погашения — 13,29 года (13,37 года в декабре 2025; 11,6 года в январе 2025).
В годовом исчислении долговой портфель стал дешевле и дольше сроков погашения, что снижает стоимость обслуживания и риски рефинансирования в среднесрочной перспективе.
Итог:
- длинные сроки
- низкая ставка внешнего долга
- высокая доля льготных кредитов
- поддержка партнеров существенно смягчают риски в краткосрочной перспективе.
