українська
4 марта 2026, 14:56

Сколько стоит бюджету государственный долг и когда мы погасим нынешние кредиты

По состоянию на 31 января 2026 г. государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9,21 трлн грн (215 млрд долл. США). Об этом написала народная депутат Нина Южанина.

По состоянию на 31 января 2026 г.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В частности:

  • государственный внешний долг — 6,94 трлн грн (75,34%) или 162 млрд долл.;
  • государственный внутренний долг — 1,99 трлн грн (21,63%) или 46,5 млрд долл.;
  • гарантированный государством долг — 278,8 млрд грн (3,03%) или 6,51 млрд дол.

В январе долг вырос на 169,9 млрд грн (1,67 млрд долл.) в результате:

  • поступление льготного финансирования от международных партнеров в рамках механизма ERA;
  • переоценки валютных обязательств из-за изменения курса.

По словам Южаниной, в то же время, обслуживание и погашение обязательств, привлеченных в рамках ERA, планируется осуществлять за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Гарантированный государством долг

В январе он увеличился на 2,16 млрд грн:

  • гарантированный внешний долг вырос на 3,73 млрд грн — до 216,12 млрд грн;
  • гарантированный внутренний долг уменьшился на 1,56 млрд грн — до 62,73 млрд грн.

Для Украины показатель долга 100% ВВП — это формально зона риска.

Структура кредиторов

  • 65,9% — льготные ссуды от МФО и правительств иностранных государств;
  • 22,3% — государственные ценные бумаги на внутреннем рынке;
  • 8,9% — государственные ценные бумаги на внешнем рынке;
  • около 2,8% — ссуды коммерческих банков и других финучреждений.

Стоимость и срок долга

По состоянию на 31 января 2026:

  • средневзвешенная ставка — 4,51% (4,55% в декабре 2025; 5,0% в январе 2025);
  • средневзвешенный срок до погашения — 13,29 года (13,37 года в декабре 2025; 11,6 года в январе 2025).

В годовом исчислении долговой портфель стал дешевле и дольше сроков погашения, что снижает стоимость обслуживания и риски рефинансирования в среднесрочной перспективе.

Итог:

  • длинные сроки
  • низкая ставка внешнего долга
  • высокая доля льготных кредитов
  • поддержка партнеров существенно смягчают риски в краткосрочной перспективе.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 5

+15
Kharakternyk
Kharakternyk
4 марта 2026, 15:12
Ніколи ми не погасимо. Нас спасе лише дефолт.
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
4 марта 2026, 15:12
А в лютому мвф ще кредит повісив багато мільярдів, і плюс курс впав, знову борг росте (

Коротше кажучи, не закриємо ніколи)). На російські активи можеш не мріяти. Їх не дасть ніхто, це сир в мишоловці. Покриєш копалинами, землею, залишками підприємств і портів.
0
R S
R S
4 марта 2026, 17:09
На російські активи можеш не мріяти. Їх не дасть ніхто, це сир в мишоловці.

Всё верно. Тема изъятия замороженных активов РФ снята с повестки дня.
Вопрос о возможности использования замороженных российских активов решен окончательно, заявил министр иностранных дел Германии Вадефуль. Он напомнил, что был найден другой очень хороший инструмент помощи Украине — кредит на 90 млрд.евро.
0
tovg2004
tovg2004
4 марта 2026, 15:26
А добре діло наші партнери не хочуть зробити? Може списали би ці борги? Враховуючи героїзм українських воїнів, які також боронять Європу.
0
R S
R S
4 марта 2026, 17:12
Это СССР прощал долги, а также РФ. А европейские «партнёры» Украины — они не такие, прощать ничего не будут.
