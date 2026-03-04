За четыре дня США потратили на войну в Иране более $2 млрд. Текущая интенсивность боевых действий оценивается в $220 млн в день.

Военная операция Израиля и США против Ирана

28 февраля Израиль атаковал иранскую столицу — Тегеран. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные начали «крупную боевую операцию» против Ирана с целью «устранения неизбежных угроз со стороны иранского режима». Он обвинил иранские власти в «финансировании и тренировке» боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

По его словам, целью военной операции является «разрушение иранской ракетной промышленности и флота», а также «обеспечение невозможности дестабилизации мира».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что запустил ракеты и беспилотники в направлении Израиля, а также атаковал американские военные базы в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

На фоне военной операции США против Ирана президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж призывает срочно созвать заседание Совета безопасности ООН.

В Евросоюзе заявили, что подтверждают «непоколебимую приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности» на Ближнем Востоке.