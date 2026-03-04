Multi от Минфин
4 марта 2026, 15:17

Война на Ближнем Востоке парализовала глобальную торговлю золотом

Мировые поставки золота и серебра столкнулись с серьезными сбоями из-за остановленного авиасообщения с Дубаем на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times.

Мировые поставки золота и серебра столкнулись с серьезными сбоями из-за остановленного авиасообщения с Дубаем на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

Чем это грозит

Это грозит новой волной волатильности цен, которые уже пережили резкие колебания в этом году. Дубай является ключевым логистическим хабом, через который проходит около 20% мирового оборота золота, включая транзит из Европы в Азию и поставки из Африки.

Что говорят эксперты

«Доступность золота стала проблемой после остановки рейсов. Это стало причиной резкого скачка внутренних цен в Индии: если в пятницу металл торговался с дисконтом в $50 к мировым котировкам, то к понедельнику цена сравнялась с лондонской», — отметил старший рыночный стратег Всемирного совета по золоту Джон Рид.

Индия пострадает от логистического кризиса сильнее всех, так как эмират служит для нее главным перевалочным пунктом, подытоживают эксперты, опрошенные газетой.

«Если это будет краткосрочный кризис, то инвесторы смогут его преодолеть, но если это затянется надолго, все планы могут рухнуть», — сказала руководитель отдела анализа рынка в StoneX Рона О’Коннелл.

С момента начала атак США и Израиля на Иран в субботу, 28 февраля, большая часть коммерческих рейсов из региона была приостановлена. Хотя во вторник из Дубая вылетело несколько пассажирских бортов, золота на них не перевозилось — перевозчики отдали приоритет скоропортящимся грузам. Золото обычно транспортируется именно пассажирскими самолетами партиями до 5 тонн, что при текущих ценах (около $5 100 за унцию) составляет порядка $830 млн за один рейс.

Что с серебром?

Ситуация с серебром оказалась даже сложнее, чем с золотом, особенно для грузов из Лондона. Из-за отмены рейсов в аэропорту Хитроу скопились партии металла, которые теперь приходится формально отзывать с таможни для перенаправления по другим маршрутам.

Проблемы с поставками наложились на дефицит серебра в Китае, где запасы упали до десятилетнего минимума на фоне ажиотажного спроса со стороны розничных инвесторов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
