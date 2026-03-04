Война на Ближнем Востоке парализовала глобальную торговлю золотом

Мировые поставки золота и серебра столкнулись с серьезными сбоями из-за остановленного авиасообщения с Дубаем на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times.

Чем это грозит

Это грозит новой волной волатильности цен, которые уже пережили резкие колебания в этом году. Дубай является ключевым логистическим хабом, через который проходит около 20% мирового оборота золота, включая транзит из Европы в Азию и поставки из Африки.

Что говорят эксперты

«Доступность золота стала проблемой после остановки рейсов. Это стало причиной резкого скачка внутренних цен в Индии: если в пятницу металл торговался с дисконтом в $50 к мировым котировкам, то к понедельнику цена сравнялась с лондонской», — отметил старший рыночный стратег Всемирного совета по золоту Джон Рид.

Индия пострадает от логистического кризиса сильнее всех, так как эмират служит для нее главным перевалочным пунктом, подытоживают эксперты, опрошенные газетой.

«Если это будет краткосрочный кризис, то инвесторы смогут его преодолеть, но если это затянется надолго, все планы могут рухнуть», — сказала руководитель отдела анализа рынка в StoneX Рона О’Коннелл.

