4 марта 2026, 12:59 Читати українською

Гетманцев советует «опомниться» представителям топливного рынка, иначе пойдет в АМКУ

Глава Налогового комитета ВР обратился к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от необоснованного повышения цен на топливо на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Глава Налогового комитета ВР обратился к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от необоснованного повышения цен на топливо на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОбращение к участникам рынка горючегоВ обращении отмечается, что бизнес, безусловно, работает ради прибыли, однако в военное время крупные компании должны выполнять социальную функцию и не использовать панические настроения на рынке для получения сверхприбылей.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Обращение к участникам рынка горючего

В обращении отмечается, что бизнес, безусловно, работает ради прибыли, однако в военное время крупные компании должны выполнять социальную функцию и не использовать панические настроения на рынке для получения сверхприбылей.

Особенно это важно в условиях, когда значительная часть страны вынуждена пользоваться генераторами из-за энергетических ограничений, а горючее фактически стало критически важным ресурсом для населения и бизнеса.

В обращении подчеркивается, что нынешний скачок цен на топливо имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с событиями вокруг Ирана. В частности, из-за временного лага между изменениями на мировых рынках нефти и формированием розничных цен в Украине.

«Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонопольний комитет», — отметил Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
krendel
krendel
4 марта 2026, 13:32
#
Треба не сотрясати повітря, а вже сьогодні подавати позив у АМК!
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
4 марта 2026, 14:22
#
Дурниці, він на публіку кастрюль грає! Який толк жалітися, якщо закупка піднялась? + курс, доставка…
ніхто не зможе знизити, максимум закриються.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 марта 2026, 16:07
#
Ціни піднімають на закуплене раніше, а курс евро зараз навіть не 51+
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
