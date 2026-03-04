Гетманцев советует «опомниться» представителям топливного рынка, иначе пойдет в АМКУ

Глава Налогового комитета ВР обратился к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от необоснованного повышения цен на топливо на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Обращение к участникам рынка горючего

В обращении отмечается, что бизнес, безусловно, работает ради прибыли, однако в военное время крупные компании должны выполнять социальную функцию и не использовать панические настроения на рынке для получения сверхприбылей.

Особенно это важно в условиях, когда значительная часть страны вынуждена пользоваться генераторами из-за энергетических ограничений, а горючее фактически стало критически важным ресурсом для населения и бизнеса.

