Глава Налогового комитета ВР обратился к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от необоснованного повышения цен на топливо на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Гетманцев советует «опомниться» представителям топливного рынка, иначе пойдет в АМКУ
Обращение к участникам рынка горючего
В обращении отмечается, что бизнес, безусловно, работает ради прибыли, однако в военное время крупные компании должны выполнять социальную функцию и не использовать панические настроения на рынке для получения сверхприбылей.
Особенно это важно в условиях, когда значительная часть страны вынуждена пользоваться генераторами из-за энергетических ограничений, а горючее фактически стало критически важным ресурсом для населения и бизнеса.
В обращении подчеркивается, что нынешний скачок цен на топливо имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с событиями вокруг Ирана. В частности, из-за временного лага между изменениями на мировых рынках нефти и формированием розничных цен в Украине.
«Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонопольний комитет», — отметил Гетманцев.
