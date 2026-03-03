На неделе цены на заправках могут вырасти на 2-3 грн: эксперт спрогнозировал, когда ждать их снижения

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн проанализировал реакцию рынка горючего на начало военного конфликта в Иране. Первый торговый день после эскалации продемонстрировал рост мировых цен на нефть до $82 за баррель, что на 10 долларов выше показателей предыдущей пятницы.

Ситуация на украинском рынке

В Украине первой реакцией на события стало существенное ограничение оптовой торговли. Большинство трейдеров взяли паузу, а единичные предложения на рынке появились со значительно завышенными ценниками. Отдельные зарубежные поставщики также временно приостановили выделение дополнительных объемов топлива.

«В Украине первой реакцией было сворачивание оптовой торговли: в понедельник только три трейдера — UPG, ЗПЕК и „Мартин Трейд“ — предлагали „бензовозные“ предложения с лошадиным ценником (сори, джаст рынок)», — отметил эксперт.

Прогноз для АЗС на текущую неделю:

Ожидается рост розничных цен на 2−3 гривны.

Сети среднего ценового сегмента постараются максимально приблизить стоимость горючего к лидерам рынка, опасаясь быстрого исчерпания собственных запасов из-за повышенного спроса.

Есть ли реальные основания для дефицита?

Куюн отмечает, что сейчас главной угрозой является паника, а не физическая нехватка ресурса:

Запасы горючего: Украина полностью обеспечена бензином и дизельным топливом на март. Признаков дефицита нет, а рынок даже несколько «перелит» из-за отсутствия проблем со снабжением.

Технологическая устойчивость: Эксперт скептически относится к сообщениям о критических разрушениях энергообъектов на Ближнем Востоке дронами.

«Смешно наблюдать за истерикой вокруг ударов по НПЗ и заводам по сжижению газа, мол, прилетело пару дронов и парализовало пол земного шара. Нашу далеко не молодую и технологичную «Укртатнафту» положили в июне прошлого года с помощью 80 ракет и 250 дронов Вы серьезно вы серьезно вы. дестабилизировать работу современных предприятий Катара и Саудовской Аравии? — заявил Куюн.

Когда цены пойдут вниз?

Эксперт призывает потребителей не создавать искусственный ажиотаж и формировать чрезмерные запасы. По его прогнозу, иранский фактор на рынке будет краткосрочным.

«Судя по темпам хода событий, нужно переждать текущую неделю. Лично я жду низких цен, как только „иранский“ фактор исчезнет. Нефти в мире и так много, а станет еще больше, потому что так или иначе добыча в Иране была запрессована многолетними санкциями», — отмечает Куюн.

Для нормализации ситуации необходимо переждать текущую неделю, после чего избыток нефти на мировом рынке должен снова стабилизировать ценовые показатели.