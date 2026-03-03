На неделе цены на заправках могут вырасти на 2-3 грн: эксперт спрогнозировал, когда ждать их снижения

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 марта 2026, 8:47 Читати українською

На неделе цены на заправках могут вырасти на 2-3 грн: эксперт спрогнозировал, когда ждать их снижения

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн проанализировал реакцию рынка горючего на начало военного конфликта в Иране. Первый торговый день после эскалации продемонстрировал рост мировых цен на нефть до $82 за баррель, что на 10 долларов выше показателей предыдущей пятницы.

На неделе цены на заправках могут вырасти на 2-3 грн: эксперт спрогнозировал, когда ждать их снижения
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ситуация на украинском рынке

В Украине первой реакцией на события стало существенное ограничение оптовой торговли. Большинство трейдеров взяли паузу, а единичные предложения на рынке появились со значительно завышенными ценниками. Отдельные зарубежные поставщики также временно приостановили выделение дополнительных объемов топлива.

«В Украине первой реакцией было сворачивание оптовой торговли: в понедельник только три трейдера — UPG, ЗПЕК и „Мартин Трейд“ — предлагали „бензовозные“ предложения с лошадиным ценником (сори, джаст рынок)», — отметил эксперт.

Прогноз для АЗС на текущую неделю:

  • Ожидается рост розничных цен на 2−3 гривны.
  • Сети среднего ценового сегмента постараются максимально приблизить стоимость горючего к лидерам рынка, опасаясь быстрого исчерпания собственных запасов из-за повышенного спроса.

Есть ли реальные основания для дефицита?

Куюн отмечает, что сейчас главной угрозой является паника, а не физическая нехватка ресурса:

  • Запасы горючего: Украина полностью обеспечена бензином и дизельным топливом на март. Признаков дефицита нет, а рынок даже несколько «перелит» из-за отсутствия проблем со снабжением.
  • Технологическая устойчивость: Эксперт скептически относится к сообщениям о критических разрушениях энергообъектов на Ближнем Востоке дронами.

«Смешно наблюдать за истерикой вокруг ударов по НПЗ и заводам по сжижению газа, мол, прилетело пару дронов и парализовало пол земного шара. Нашу далеко не молодую и технологичную «Укртатнафту» положили в июне прошлого года с помощью 80 ракет и 250 дронов Вы серьезно вы серьезно вы. дестабилизировать работу современных предприятий Катара и Саудовской Аравии? — заявил Куюн.

Когда цены пойдут вниз?

Эксперт призывает потребителей не создавать искусственный ажиотаж и формировать чрезмерные запасы. По его прогнозу, иранский фактор на рынке будет краткосрочным.

«Судя по темпам хода событий, нужно переждать текущую неделю. Лично я жду низких цен, как только „иранский“ фактор исчезнет. Нефти в мире и так много, а станет еще больше, потому что так или иначе добыча в Иране была запрессована многолетними санкциями», — отмечает Куюн.

Для нормализации ситуации необходимо переждать текущую неделю, после чего избыток нефти на мировом рынке должен снова стабилизировать ценовые показатели.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Strain
Strain
3 марта 2026, 9:42
#
Наши ушлые предприниматели только начался информационный шум — отменили все скидки, закрыли все предзаказы (покупку топлива наперед). Хотя это всё очень странно. Ведь никто не покупает нефтепродукты машинами на сегодняшний день.
Любой контракт это контракт на поставку условных 50 000 тонн горючего по фиксированной цене.
С какого перепугу за один день все топливо подорожало на 2 грн…
Точнее понятно. Решили подзаработать на простом народе и панике.

Ну и конечно же по старой украинской традиции на кризисе цены на бенз растут. Кризис проходит — а цены не уменьшают.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами