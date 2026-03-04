Multi от Минфин
українська
4 марта 2026, 14:24 Читати українською

В 2025 году бизнес уплатил банкам 98 млрд грн процентов по кредитам — Данилишин

В 2025 году бизнес уплатил банкам 98 млрд грн процентов по кредитам. Об этом написал экс-министр экономики и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

В 2025 году бизнес уплатил банкам 98 млрд грн процентов по кредитам.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что происходит

По словам Данилишина, эффективная ставка обслуживания кредитов бизнесом составила 14% годовых (включая кредиты в иностранной валюте, а также льготные кредиты при поддержке правительства), а номинальные темпы прироста промышленного производства — лишь +11% (реальные объемы упали на 2,4%).

То есть текущие темпы экономического роста ниже стоимости кредитного ресурса.

«Кредиты стали экономически нерентабельным инструментом для бизнеса. Такие дорогостоящие кредиты берут только отрасли с гарантированным приростом спроса или гарантированными государственными субсидиями. Кредитный портфель бизнеса выступает реальным тормозом для его текущей деятельности», — подытожил он.

Кредитный ренессанс в цифрах

Как отметили в НБУ, по итогам прошлого года объем чистых гривневых кредитов, выданных бизнесу, подскочил почти на 36%, тогда как валютные ссуды прибавили 23%.

Благодаря такой мощной динамике уровень проникновения кредитов в экономику (соотношение чистых бизнес-кредитов к валовому внутреннему продукту страны) возобновил рост еще в 2024 году, а в 2025 заметно увеличился, достигнув отметки 8,7% от ВВП.

Хотя нынешний показатель в 8,7% ВВП остается ниже стандартов соседних европейских стран и даже уступает показателям Украины образца 2014 года, структура этих долгов кардинально изменилась к лучшему.

Главным трендом 2025 стало то, что украинский бизнес начал брать деньги на коммерческих условиях, выходя за пределы государственных программ поддержки, говорят в НБУ.

Для сравнения: кредитный портфель популярной правительственной программы льготного кредитования «5−7−9%» увеличился всего на 12%. В то же время объем обычных рыночных кредитов вне этой программы взлетел почти на 50%. Этому способствовало существенное удешевление стоимости денег, условия по которым стали очень привлекательными. В декабре средние рыночные ставки по новым гривневым займам для бизнеса снизились до 15% годовых, а банки с иностранным капиталом предлагали финансирование даже под 13,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
