В 2025 году бизнес уплатил банкам 98 млрд грн процентов по кредитам — Данилишин

В 2025 году бизнес уплатил банкам 98 млрд грн процентов по кредитам. Об этом написал экс-министр экономики и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин .

Что происходит

По словам Данилишина, эффективная ставка обслуживания кредитов бизнесом составила 14% годовых (включая кредиты в иностранной валюте, а также льготные кредиты при поддержке правительства), а номинальные темпы прироста промышленного производства — лишь +11% (реальные объемы упали на 2,4%).

То есть текущие темпы экономического роста ниже стоимости кредитного ресурса.

«Кредиты стали экономически нерентабельным инструментом для бизнеса. Такие дорогостоящие кредиты берут только отрасли с гарантированным приростом спроса или гарантированными государственными субсидиями. Кредитный портфель бизнеса выступает реальным тормозом для его текущей деятельности», — подытожил он.

Кредитный ренессанс в цифрах

Как отметили в НБУ, по итогам прошлого года объем чистых гривневых кредитов, выданных бизнесу, подскочил почти на 36%, тогда как валютные ссуды прибавили 23%.

Благодаря такой мощной динамике уровень проникновения кредитов в экономику (соотношение чистых бизнес-кредитов к валовому внутреннему продукту страны) возобновил рост еще в 2024 году, а в 2025 заметно увеличился, достигнув отметки 8,7% от ВВП.

Хотя нынешний показатель в 8,7% ВВП остается ниже стандартов соседних европейских стран и даже уступает показателям Украины образца 2014 года, структура этих долгов кардинально изменилась к лучшему.

Главным трендом 2025 стало то, что украинский бизнес начал брать деньги на коммерческих условиях, выходя за пределы государственных программ поддержки, говорят в НБУ.

Для сравнения: кредитный портфель популярной правительственной программы льготного кредитования «5−7−9%» увеличился всего на 12%. В то же время объем обычных рыночных кредитов вне этой программы взлетел почти на 50%. Этому способствовало существенное удешевление стоимости денег, условия по которым стали очень привлекательными. В декабре средние рыночные ставки по новым гривневым займам для бизнеса снизились до 15% годовых, а банки с иностранным капиталом предлагали финансирование даже под 13,5%.