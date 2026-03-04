Европейские облигации продолжают падать из-за риска инфляции, вызванного скачком цен на энергоносители

Европейские облигации упали третью сессию подряд, поскольку цены на нефть и природный газ продолжали расти, а план США по защите важного морского пути на Ближнем Востоке не смог успокоить настроения инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg.

Подробности

Доходность германских и британских облигаций несколько возросла, в то время как долговые обязательства так называемых периферийных стран Европы показали худшие результаты. Премия, которую инвесторы требуют за итальянские долговые обязательства по сравнению с немецкими, что является показателем риска, увеличилось до 72 базисных пунктов, что является максимальным значением с ноября.

Внимание рынка остается сосредоточенным на потенциальных инфляционных последствиях роста цен на энергоносители после конфликта на Ближнем Востоке. Цены на европейский природный газ торгуются на уровне, близком к самому высокому с 2023 года, а нефть подорожала до $84 за баррель, омрачив намерения США сопровождать танкеры, проходящие через Ормузский пролив.

«Динамика цен на энергоносители продолжает доминировать на рынке облигаций», — сказал Хауке Симсен, стратег по процентным ставкам Commerzbank AG.

Симсен отметил, что в последние недели инвесторы активно вкладывали средства в операции по переносу позиций на более рискованных европейских рынках долговых обязательств, таких как Италия. По его словам, сокращение этих позиций усиливает расширение спреда доходности.

Хотя испанские облигации также торговались с понижением, не было никаких признаков влияния угрозы президента США Дональда Трампа во вторник «прекратить всю торговлю с Испанией» после того, как страна отказала в доступе к своим военным базам для американской кампании бомбардировок против Ирана. Разрыв с более безопасными германскими долговыми обязательствами несколько увеличился до 47 базисных пунктов, что является максимальным показателем с декабря.

Еврозона, импортирующая почти всю нефть и большую часть природного газа, считается особенно уязвимой в условиях эскалации войны в Иране. Движения на рынке усиливают опасения по поводу повторения ситуации 2022 года, когда шок цен на энергоносители, вызванный полномасштабным вторжением россии в Украину, оказался более длительным, чем первоначально ожидалось.

Ожидание действий ЕЦБ

В настоящее время денежные рынки оценивают вероятность повышения процентных ставок Европейским центральным банком до конца года как 1−3.

Сегодня внимание трейдеров будет приковано к выступлениям представителей ЕЦБ — Луиса де Гиндоса и Франсуа Виллеруа де Гало, чьи слова могут дать сигнал по поводу дальнейшей монетарной политики в условиях войны на Ближнем Востоке.