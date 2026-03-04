В правительстве планируется реализовать проект «Опыт имеет значение», который поможет украинцам 50+ найти работу. Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
В Украине хотят запустить программу трудоустройства для людей 50+
Какая цель
Как отмечается, цель проекта — поддержать старших работников на рынке труда и сделать взрослый наем привычной практикой для бизнеса.
Что предполагает программа
- обучающие тренинги и подготовку резюме
- подготовку к собеседованиям
- скорые встречи с работодателями
- короткие стажировки до 10 дней
- гибкие графики работы и адаптацию рабочих мест
Пилот стартует в 2026 году. Планируется привлечь до 500 работодателей и обеспечить не менее 1300 трудоустройств.
