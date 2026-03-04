В Украине хотят запустить программу трудоустройства для людей 50+

В правительстве планируется реализовать проект «Опыт имеет значение», который поможет украинцам 50+ найти работу. Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Какая цель

Как отмечается, цель проекта — поддержать старших работников на рынке труда и сделать взрослый наем привычной практикой для бизнеса.

Что предполагает программа

обучающие тренинги и подготовку резюме

подготовку к собеседованиям

скорые встречи с работодателями

короткие стажировки до 10 дней

гибкие графики работы и адаптацию рабочих мест

Пилот стартует в 2026 году. Планируется привлечь до 500 работодателей и обеспечить не менее 1300 трудоустройств.