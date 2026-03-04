Multi от Минфин
4 марта 2026, 9:16

Стало известно, как и кто будет продавать лекарства на АЗС

Кабмин принял постановление № 275, которым внес изменения в Лицензионные условия производства лекарственных средств, их оптовую и розничную торговлю, а также импорта (кроме активных фармацевтических ингредиентов).

Кабмин принял постановление № 275, которым внес изменения в Лицензионные условия производства лекарственных средств, их оптовую и розничную торговлю, а также импорта (кроме активных фармацевтических ингредиентов).► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПродажа лекарств на АЗСС 3 марта 2026 года в Украине официально разрешена продажа безрецептурных лекарств на АЗС.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Продажа лекарств на АЗС

С 3 марта 2026 года в Украине официально разрешена продажа безрецептурных лекарств на АЗС. Это позволяет покупать базовые препараты (обезболивающие, жаропонижающие, сорбенты). АЗС должны получить лицензию, обеспечить температурный контроль и обустроить специальную зону.

Новые условия

В Лицензионных условиях изложено в новой редакции определение импортера лекарственных средств. Теперь прямо указано, что это предприятие, зарегистрированное в Украине, в частности производитель или представитель производителя, который осуществляет импорт лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов) и имеет соответствующую лицензию.

Читайте: Кабмин упростил доступ к лекарствам и открыл продажу безрецептурных препаратов на АЗС

Таким образом, правительство уточнило круг субъектов, которые подпадают под требования лицензирования импорта. Отдельный блок изменений касается розничной торговли лекарственными средствами в помещениях автозаправочных станций.

В тексте Лицензионных условий прямо предусмотрена возможность осуществлять деятельность на АЗС.

При этом установлены требования к работнику, отпускающему безрецептурные препараты на автозаправочной станции. Это должно быть лицо с образованием не ниже степени профессионального младшего бакалавра по специальности «Фармация».

Кроме кадровых требований, утверждена новая форма сведений о материально-технической базе и квалифицированном персонале для торговли лекарствами на АЗС — приложение 25 к Лицензионным условиям.

В документах также следует указывать конкретное место розничной торговли и номер автозаправочной станции.

Фактически правительство формализовало и детализировало правила работы аптечных пунктов на АЗС.

Переходный период

Постановление вступает в силу через два месяца со дня его опубликования. В то же время, отдельные нормы заработали уже с 3 марта 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

