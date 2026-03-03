Украина обнародовала текст нового Меморандума с МВФ: что пообещали по налогам

Украинское правительство опубликовало детали обновленного соглашения с Международным валютным фондом, выполнение которого позволило государству получить первый кредитный транш в размере 1,5 миллиарда долларов США. Документ предусматривает масштабную трансформацию фискальной политики, в частности ограничение льгот, подготовку к возможному повышению НДС и существенное усиление контроля за упрощенной системой налогообложения.

Национальная стратегия и льготы: курс на детенизацию

Главным инструментом для борьбы с теневым бизнесом и уклонением от уплаты налогов определена Национальная стратегия доходов (НСД). Правительство обязалось ежегодно, до конца марта, публично отчитываться о прогрессе в ее внедрении.

Кроме того, власти вводят жесткие ограничения на налоговые льготы. Согласно меморандуму, Украина отказывается от создания каких-либо новых стимулов, которые уменьшают поступления в бюджет, в том числе за счет расширения уже существующих льгот для новых предпринимателей. Также планируется:

Провести полный аудит Налогового кодекса для выявления всех скрытых льгот.

Совместно со специалистами МВФ разработать и внедрить новую методологию оценки таких преференций, начав проверку с самых крупных из них.

Провести комплексную оценку льгот по основным налогам и опубликовать результаты вместе с проектом госбюджета на 2027 год (в дальнейшем это будет делаться регулярно).

Консультироваться с МВФ перед тем, как рассматривать любые новые предложения по налоговым послаблениям.

Налог на добавленную стоимость: подготовка к кризисным сценариям

В документе прямо указывается, что повышение основной ставки НДС рассматривается как «наиболее эффективный вариант мобилизации ресурсов в случае возникновения бюджетных шоков». То есть, если государству резко не хватит денег, НДС вырастет первым.

Также правительство сосредоточится на улучшении сбора этого налога. В течение 2026 года Украина с помощью консультантов МВФ должна проанализировать текущую политику и определить, как применять методологию RA-GAP (анализ разрывов в администрировании). А уже в 2027 году, используя этот инструмент, власть проведет количественный анализ неуплаченного НДС.

Упрощенная система налогообложения: кардинальные изменения для малого бизнеса

Наиболее ощутимые изменения коснутся физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Чтобы способствовать выходу экономики из тени, Верховная Рада должна до апреля 2026 года принять закон, который отменит освобождение от НДС для «упрощенцев». С 1 января 2027 года регистрация плательщиком НДС станет обязательной для тех предпринимателей, чей оборот превышает установленный лимит. Этот лимит немного повысят, но он точно не будет превышать 4 миллиона гривен.

Также правительство планирует закрыть лазейки, которые позволяют крупному бизнесу маскироваться под ФЛП. Для этого запланированы следующие шаги: