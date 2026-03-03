Multi от Минфин
3 марта 2026, 8:21

Украина получила первые $1,5 млрд от МВФ по новой программе EFF

Первый транш в рамках новой четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF) уже поступил в Украину. Средства в $1,5 млрд зачислены на счета и будут направлены на обеспечение ключевых потребностей государства. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Украина получила первые $1,5 млрд от МВФ по новой программе EFF
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Куда направят средства

По словам Свириденко, деньги будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Общий объем программы составляет $8,1 млрд.

С момента начала полномасштабного вторжения Международный валютный фонд остается одним из основных доноров Украины. Общая сумма финансовой помощи от Фонда, привлеченной в госбюджет за этот период, уже достигла $14,9 млрд.

Курс на реформы и евроинтеграцию

«Благодарна нашим партнерам за доверие и поддержку. Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию», — прокомментировала глава правительства.

Читайте также: Украина отдаст МВФ больше, чем получит: аналитики объяснили, почему нам дают деньги

Дефицит внешнего финансирования

По общим оценкам правительства Украины и МВФ, общий дефицит внешнего финансирования в 2026—2029 годах составит ориентировочно $136,5 млрд по базовому сценарию, об этом сообщает Министерство финансов.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, за весь 2026 год Украина должна получить $3,83 млрд в рамках 4-х пересмотров программы МВФ.

То есть в этом году осталось еще 3 пересмотра:

  • 1 июня 2026 — $685,5 млн
  • 1 сентября 2026 — $685,9 млн
  • 1 декабря 2026 — $960,4 млн

Затем по 2 пересмотра в год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Strain
Strain
3 марта 2026, 9:43
#
Запишу очередную строку в блокнотик сколько мои дети и я должны всему миру из-за шоблы у власти.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
