Первый транш в рамках новой четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF) уже поступил в Украину. Средства в $1,5 млрд зачислены на счета и будут направлены на обеспечение ключевых потребностей государства. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Украина получила первые $1,5 млрд от МВФ по новой программе EFF
Куда направят средства
По словам Свириденко, деньги будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.
Общий объем программы составляет $8,1 млрд.
С момента начала полномасштабного вторжения Международный валютный фонд остается одним из основных доноров Украины. Общая сумма финансовой помощи от Фонда, привлеченной в госбюджет за этот период, уже достигла $14,9 млрд.
Курс на реформы и евроинтеграцию
«Благодарна нашим партнерам за доверие и поддержку. Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию», — прокомментировала глава правительства.
Дефицит внешнего финансирования
По общим оценкам правительства Украины и МВФ, общий дефицит внешнего финансирования в 2026—2029 годах составит ориентировочно $136,5 млрд по базовому сценарию, об этом сообщает Министерство финансов.
По словам народного депутата Ярослава Железняка, за весь 2026 год Украина должна получить $3,83 млрд в рамках 4-х пересмотров программы МВФ.
То есть в этом году осталось еще 3 пересмотра:
- 1 июня 2026 — $685,5 млн
- 1 сентября 2026 — $685,9 млн
- 1 декабря 2026 — $960,4 млн
Затем по 2 пересмотра в год.
