Плавная девальвация: почему эксперты уверены в дальнейшем обесценивании гривны

В феврале Национальный банк Украины потратил на поддержку курса национальной валюты значительно меньше резервов, чем месяцем ранее, сократив объемы интервенций на межбанке более чем на полмиллиарда долларов. Несмотря на это, по итогам месяца гривна несколько потеряла позиции, ослабев по отношению к американской валюте. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные НБУ.

Динамика торгов: меньше долларов от НБУ

В течение февраля Нацбанк сократил свои валютные вливания на межбанковском рынке на 15,5% (на 547,6 млн долларов). Всего на поддержание баланса было направлено около 2,99 млрд долларов. Несмотря на эти меры, официальный курс гривны за месяц просел на 0,8%, что эквивалентно 36 копейкам.

Однако в последнюю неделю зимы тенденция изменилась. Регулятор был вынужден увеличить продажу валюты на 22,4% по сравнению с предыдущей неделей (до 809,5 млн долларов). Такие активные действия помогли гривне немного отыграть потери и укрепиться на 7 копеек. Официальный курс, который в начале недели составлял 43,27 грн/долл., к выходным опустился до отметки 43,21 грн/долл.

Бизнес и население: спрос на валюту растет

Параллельно возросла активность бизнеса. За первые четыре дня прошлой недели компании покупали значительно больше валюты, чем продавали. Среднедневная разница (отрицательное сальдо) таких операций юридических лиц подскочила с 79,3 млн до 117,9 млн долларов, достигнув в сумме более 471 млн долларов.

Похожая ситуация наблюдалась и среди обычных граждан. По данным Нацбанка, население чаще покупало безналичную валюту, увеличив отрицательное сальдо операций до 17,3 млн долларов. В то же время наличный рынок оставался относительно спокойным. По состоянию на 26 февраля в обменниках доллар покупали в среднем по 42,92 грн, а продавали по 43,30 грн. Аналитики компании КИТ Group отмечают постепенное сужение разницы между курсами покупки и продажи (спреда) до 40−50 копеек.

Внешние факторы: речь Трампа и ожидания рынка

Эксперты отмечают, что в конце февраля курсовые колебания были спровоцированы не только внутренним спросом, но и мировыми новостями. Инвесторы внимательно следили за отчетами об инфляции и рынке труда в США, а также замерли в ожидании решения по базовой ставке американского центробанка (ФРС), которое должно быть принято 17−18 марта.

Значительное влияние оказала и речь президента США Дональда Трампа перед Конгрессом 24 февраля. Он похвастался экономическими успехами своей администрации и резко раскритиковал Верховный суд за блокирование его тарифной политики, назвав тарифы главным двигателем экономического поворота.

«В целом аналитики не ожидают от доллара в ближайшее время резких провалов, поскольку последние статистические данные указывают на неплохие экономические перспективы, а прогноз большинства относительно неизменной ставки в марте должен поддержать позиции доллара», — объясняют представители КИТ Group.

Прогнозы: доллар сохранит девальвационный тренд

В Украине на курс продолжают давить плавная девальвация, риски в энергетическом секторе и ожидания поступлений международной помощи.

По оценкам аналитиков, в ближайшие одну-две недели доллар будет колебаться в пределах 43,3−43,8 грн (с наибольшей вероятностью закрепления на уровне 43,5−43,6 грн). В перспективе 2−3 месяцев курс может достичь 43,60−44,60 грн/долл., а через полгода и более эксперты ожидают продолжения плавного обесценивания гривны с ориентиром 43,6−45,05 грн за доллар.