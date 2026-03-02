Multi от Минфин
Мировые авиарейсы под угрозой: акции турсектора резко упали

Акции туристического рынка упали в понедельник, поскольку эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном нарушила авиасообщение по всему миру, заставила закрыть ключевые ближневосточные транспортные узлы и привела к резкому росту цен на нефть, причем аналитики предупреждают о неделях перебоев, пишет Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Закрытие аэропортов

Дубай, самый загруженный международный узел мира и Доха, оставались закрытыми уже третий день, в результате чего десятки тысяч пассажиров застряли, поскольку авиация столкнулась с наибольшим вызовом со времен пандемии COVID.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Закрытие аэропортов

Дубай, самый загруженный международный узел мира и Доха, оставались закрытыми уже третий день, в результате чего десятки тысяч пассажиров застряли, поскольку авиация столкнулась с наибольшим вызовом со времен пандемии COVID.

В понедельник Иордания стала последней страной региона, частично закрывшей свое воздушное пространство. Цены на нефть подскочили на 7% к самому высокому уровню за несколько месяцев, поскольку Иран и Израиль усилили атаки, что увеличило риск роста цен на топливо для авиакомпаний.

Акции TUI крупнейшей туристической компании Европы упали на 8,5% в 10:39 по Гринвичу, тогда как акции Lufthansa снизились на 6,5%, а акции компании IAG снизились на 4,8%. Акции круизной компании Carnival также резко упали.

Акции американских авиакомпаний упали примерно на 5% на предрыночных торгах.

«Мы считаем, что зона активных боевых действий, а также вызванные ею перебои в полетах (из-за закрытия воздушного пространства и аэропортов), вероятно, ограничат туристический аппетит в регионе», — говорится в записке B Riley Securities.

Аналитики выделяют рост цен на топливо, отмену рейсов и расходы по изменению маршрутов как основные факторы давления для авиакомпаний, несмотря на хеджирование рисков.

JP Morgan, Goodbody и Citi указали на Wizz Air как наиболее уязвимый европейский перевозчик из-за своего значительного присутствия в Израиле.

Самолеты и экипажи были разбросаны по всему миру в неподходящих местах, что, по словам Пола Чарльза, руководителя туристической консалтинговой компании PC Agency, было ужасным сценарием, когда авиакомпании не знали, когда вновь откроются части воздушного пространства Ближнего Востока.

Ближневосточные авиакомпании продолжали отменять рейсы в понедельник. Flydubai приостановила все рейсы в и из Дубая до 15:00 (11:00 по Гринвичу) во вторник.

Акции азиатских авиакомпаний также пострадали. Японская ANA Holdings, Air China, Китайские южные авиалинии, Китайские авиалинии Восточной авиалинии, малайзийская AirAsia X и тайваньская авиакомпания China Airlines и EVA Airways упали по меньшей мере на 4%. Cathay Pacific отменил все рейсы на Ближний Восток, в частности в Дубай и Эр-Рияд, а также отказался от сборов за перебронирование.

Singapore Airlines отменили рейсы в Дубай и из него до 7 марта, а Japan Airlines приостановили рейсы Токио-Доха.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
