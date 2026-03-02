Нацбанк усиливает надзор за качеством наличных: старые банкноты будут изымать быстрее

Национальный банк Украины разработал новые правила проверки состояния бумажных денег, чтобы эффективнее очищать финансовую систему от поврежденных и старых купюр. Для этого регулятор планирует привлечь уполномоченные банки к более регулярному мониторингу качества гривны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ 2 марта.

Системный подход к проверке денег

Главная цель инициативы — четко регламентировать сроки и периодичность инспекций состояния наличных денег в обращении. Благодаря обновленным правилам Нацбанк сможет проводить системную оценку денег и оперативно реагировать на динамику износа банкнот в разрезе каждого отдельного номинала. Это позволит своевременно заменять их на новые.

Приглашение к публичному обсуждению

Все предложенные нормы изложены в проекте постановления о внесении изменений в положение о контроле качества банкнот. Регулятор уже опубликовал текст документа, сравнительную таблицу к нему, а также подробный анализ регуляторного воздействия. До 12 марта 2026 года включительно Нацбанк принимает замечания и предложения к проекту от всех заинтересованных сторон по специально установленной форме подачи.

Прощание с мелкими бумажными банкнотами

Курс НБУ на улучшение качества наличных денег уже дает вполне практические результаты. Именно со 2 марта 2026 года в Украине окончательно перестают быть законным платежным средством старые бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен (образцов 2003—2007 годов). Срок их годности составляет всего около 2,5 лет, поэтому большинство из них сейчас критически изношены. Теперь их полностью заменят соответствующие монеты, которые служат 20−25 лет. Сдать эти неплатежные бумажные деньги украинцы смогут до 28 февраля 2029 года именно через упомянутые «уполномоченные банки», в список которых сейчас входят Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк и ПУМБ.