Впервые с 1930-х годов США покидают больше граждан, чем страна принимает иммигрантов

Соединенные Штаты Америки столкнулись с историческим демографическим явлением — рекордным оттоком собственных граждан за границу. Американцы массово покидают страну в поисках более доступной жизни, безопасности и комфортных условий для удаленной работы, что привело к отрицательному сальдо миграции в 2025 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Исторический миграционный сдвиг

В прошлом году в США зафиксировали ситуацию, которой не было с 1930-х годов: из страны выехало больше людей, чем въехало. По расчетам аналитического центра Brookings Institution, чистая отрицательная миграция составила около 150 000 человек, и этот отток, вероятно, возрастет в 2026 году. Общий приток иммигрантов снизился до 2,6−2,7 миллиона в 2025 году по сравнению с пиковыми 6 миллионами в 2023 году.

Администрация президента Дональда Трампа называет такую статистику выполнением своих обещаний по ужесточению визового режима и депортаций. По данным Министерства внутренней безопасности США, в прошлом году было зафиксировано 675 000 депортаций и 2,2 миллиона случаев «самодепортации».

Представитель Белого дома подчеркнул, что экономика США значительно опережает другие развитые страны, а политика администрации не только высылает нелегалов, но и привлекает «бесчисленное количество иностранцев с сверхвысоким уровнем капитала», которые готовы «выложить 1 миллион долларов за Золотую карту, чтобы приехать и поселиться в Соединенных Штатах».

Однако за жесткой иммиграционной политикой скрывается другая тенденция: миллионы граждан США «голосуют ногами», перемещая свои семьи и капиталы в другие страны. Последний раз подобное происходило в 1935 году, когда более 100 000 американцев уехали работать на заводы Советского Союза.

Новая география «американской мечты»

Сегодня американская диаспора за рубежом насчитывает от 4 до 9 миллионов человек. По данным Госдепартамента, в 2022 году в Мексике проживало 1,6 миллиона американцев, и это число продолжает расти. Только в прошлом году границу пересекли около 50 000 американцев мексиканского происхождения, чтобы работать в Мексике. В Канаде проживает более 250 000 граждан США, а в Великобритании — более 325 000.

В целом в Европе сейчас проживает более 1,5 миллиона американцев. Данные из разных европейских стран демонстрируют стремительный рост:

Португалия: количество американцев выросло более чем на 500% с начала пандемии Covid-19, а только за 2024 год — на 36%. Граждане США составляют 58% иностранных покупателей недвижимости в стране.

Ирландия: в прошлом году сюда переехало 10 000 американцев (вдвое больше, чем в 2024-м). Кроме того, граждане США получают ирландские паспорта рекордными темпами: около 40 000 в прошлом году.

Великобритания: американцы подают заявления на получение британского гражданства самыми высокими темпами с начала ведения статистики в 2004 году (около 6 600 за год до марта 2025 года).

Испания и Нидерланды: количество американских резидентов выросло почти вдвое за последние 10 лет.

Среди главных причин переезда:

Стоимость жизни и медицины: в Европе или таких странах, как Албания, жизнь обходится значительно дешевле. «В Албании сейчас очень легко прожить на 1000 долларов в месяц», — говорит 45-летняя Келли Маккой, бывший страховой аналитик из США, которая теперь помогает другим эмигрировать.

Безопасность и качество жизни: многие семьи переезжают из-за страха перед вооруженным насилием в школах. «Вы не сталкиваетесь с перспективой того, что ваш 5-летний ребенок пойдет в детский сад и будет проходить обучение на случай вооруженного нападения, — объясняет 41-летний Крис Форд, переехавший в Берлин. — Заработная плата выше в США, но качество жизни выше в Европе».

Образование: более 100 000 молодых американцев учатся за границей ради более доступного высшего образования.

Многие американцы настолько разочарованы жизнью в США, что готовы полностью отказаться от паспорта. По данным иммиграционных фирм, в 2024 году количество запросов на отказ от гражданства подскочило на 48%, чтобы избежать двойного налогообложения.

Налоговое бремя и FATCA

Соединенные Штаты Америки являются одной из двух стран в мире (вместе с Эритреей), которая облагает налогом своих граждан независимо от того, где они фактически проживают и зарабатывают деньги. Согласно американскому закону FATCA (Закон о налоговых требованиях к иностранным счетам), все иностранные банки и финансовые учреждения обязаны отчитываться перед налоговой службой США (IRS) о счетах и активах американских клиентов.

Из-за строгих штрафов за несоблюдение этих правил многие европейские банки просто отказываются открывать счета гражданам США, что значительно усложняет их финансовую жизнь за рубежом. Именно эта политика «глобального налогообложения» является главной причиной того, почему американские экспаты обращаются к правительству с просьбой об официальном отказе от гражданства. При этом состоятельные граждане, решившие сдать паспорт США, часто вынуждены уплатить специальный «налог на выход» со всех своих мировых активов.