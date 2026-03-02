Продажи автомобилей BYD в феврале упали на 41% из-за снижения внутреннего спроса

Компания BYD сообщила о падении продаж автомобилей на 41% в феврале по сравнению с прошлым годом после того, как рекордно продолжительные праздники Нового года привели к практически полной остановке производства и розничной торговли в Китае в течение большей части месяца, пишет Bloomberg.

Падение продаж

Крупнейший в мире производитель электромобилей продал в прошлом месяце 190 190 автомобилей, включая как гибридные модели с подзарядкой от сети, так и модели с полностью аккумуляторным питанием, говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье.

Из них 187 782 пассажирских автомобиля составляют основную часть объема продаж китайской компании. Продажи за февраль снизились на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Экспорт автомобилей на новых источниках энергии достиг 100600 единиц.

Продажи за первые два месяца года упали на 36% до 400 241 единиц, при этом показатели BYD на внутреннем рынке ухудшились на фоне смягчения недавней политики стимулирования экономики и обострения конкуренции.

Поскольку время празднования Нового года по месячному календарю ежегодно меняется и создает значительную волатильность ежемесячного производства и спроса, объединение января и февраля позволяет получить более четкое сравнение с аналогичным периодом предыдущего года.

Уменьшение льгот по налогу на приобретение и снижение потребительского доверия негативно влияют на спрос, поскольку покупатели ожидают выпуска новых моделей и дальнейшей ясности относительно правительственных инициатив по обмену автомобиля на новый, прежде чем совершать покупки.

Шэньчжэньская компания BYD по-прежнему сосредотачивается на балансировке уровней запасов в дилерских центрах, сохраняя при этом агрессивное ценообразование, которое помогло ей защитить свою долю рынка в течение прошлого года.

Международная экспансия BYD

Учитывая слабость внутреннего рынка, международная экспансия BYD помогла ей поддерживать рост объемов. Ключевые рынки Латинской Америки и Европы сейчас являются центральными для стратегии компании.

Инвесторы собираются обратить внимание на показатели BYD за март, традиционно месяц с высокими объемами продаж, чтобы найти признаки обновления, поскольку спрос обычно растет после праздников. А с приближением Пекинского автосалона в конце апреля, BYD находится под давлением выпуска новых моделей для стимулирования продаж на внутреннем рынке.