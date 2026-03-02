7% вместо 23%: в Раде хотят снизить налог на аренду квартир

В Верховной Раде инициируют уменьшение налога на аренду квартир с 23 до 7%. Об этом в телеэфире рассказала председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает Укринформ.

Налог на аренду квартир

«Если человек сдает в аренду свою собственность, свою квартиру, он обязан уплатить из этих доходов 23%. 18% — это НДФЛ налог на доходы с физических лиц и 5% — это военный сбор. У нас есть статистика за 2024 год, за 2025 год мы пока ожидаем от Государственной налоговой службы, и эта статистика свидетельствует, что за 2024 год только 900 человек, физических лиц по всей Украине, уплатили соответствующие налоги от сдачи своей собственности, своих квартир в аренду», — рассказала Шуляк.

Она подчеркнула, что такие данные нерелевантны, потому что сегодня по Украине сотни тысяч человек арендуют жилье. «И мы понимаем, что 900 человек на всю Украину — это мало», — отметила глава комитета.

По ее мнению, владельцы жилья не заключают договоры аренды именно из-за высоких налогов.

«На сегодняшний день платить 23% — это неподъемная сумма, которая не позволяет выводить рынок из тени. На сегодняшний день мы видим, если говорить о справедливом налогообложении, его в районе 7%», — отметила Шуляк.

Она добавила, что по поводу процента налогообложения продолжаются дискуссии: на площадке Министерства развития общин и территорий создана соответствующая рабочая группа, где также обсуждаются предложения уменьшить налогообложение аренды жилья до 9 или 10%.

«Мы говорим о том, что первый шаг, если мы хотим обязательно регистрировать договоры аренды, и вообще понимать, сколько таких операций осуществляется на рынке недвижимости, то нужно начинать непосредственно с вопроса снижения налогов. Я думаю, что люди, являющиеся владельцами квартир, меня точно поддерживают», — акцентировала глава профильного комитета.