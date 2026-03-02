7% вместо 23%: в Раде хотят снизить налог на аренду квартир

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 марта 2026, 8:00 Читати українською

7% вместо 23%: в Раде хотят снизить налог на аренду квартир

В Верховной Раде инициируют уменьшение налога на аренду квартир с 23 до 7%. Об этом в телеэфире рассказала председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает Укринформ.

В Верховной Раде инициируют уменьшение налога на аренду квартир с 23 до 7%.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Налог на аренду квартир

«Если человек сдает в аренду свою собственность, свою квартиру, он обязан уплатить из этих доходов 23%. 18% — это НДФЛ налог на доходы с физических лиц и 5% — это военный сбор. У нас есть статистика за 2024 год, за 2025 год мы пока ожидаем от Государственной налоговой службы, и эта статистика свидетельствует, что за 2024 год только 900 человек, физических лиц по всей Украине, уплатили соответствующие налоги от сдачи своей собственности, своих квартир в аренду», — рассказала Шуляк.

Она подчеркнула, что такие данные нерелевантны, потому что сегодня по Украине сотни тысяч человек арендуют жилье. «И мы понимаем, что 900 человек на всю Украину — это мало», — отметила глава комитета.

По ее мнению, владельцы жилья не заключают договоры аренды именно из-за высоких налогов.

Читайте: Минфин и налоговая объяснили, сколько должны платить собственники квартир от их сдачи в аренду

«На сегодняшний день платить 23% — это неподъемная сумма, которая не позволяет выводить рынок из тени. На сегодняшний день мы видим, если говорить о справедливом налогообложении, его в районе 7%», — отметила Шуляк.

Она добавила, что по поводу процента налогообложения продолжаются дискуссии: на площадке Министерства развития общин и территорий создана соответствующая рабочая группа, где также обсуждаются предложения уменьшить налогообложение аренды жилья до 9 или 10%.

«Мы говорим о том, что первый шаг, если мы хотим обязательно регистрировать договоры аренды, и вообще понимать, сколько таких операций осуществляется на рынке недвижимости, то нужно начинать непосредственно с вопроса снижения налогов. Я думаю, что люди, являющиеся владельцами квартир, меня точно поддерживают», — акцентировала глава профильного комитета.

Инвестируйте в разные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
JWT
JWT
2 марта 2026, 9:34
#
Зробіть його як сумарний податок для ФОП та й не буде проблем. Щоправда навіть ці податки не будуть платити, бо менталітет такий. Окрім пряника, ще й кнутик треба.
+
0
Smerch747
Smerch747
2 марта 2026, 10:12
#
Якщо ви підприємець на 2 групі і заробляєте 10тис = то платите 60% податків, скільки там потрібно кнутів ще?)))
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
2 марта 2026, 10:19
#
Якби це можна було сплатити в 2 кліки — було б більше охочих. А так ніхто не хоче звʼязуватись із бюрократією.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами