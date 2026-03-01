Для Украины продолжение войны в Иране несет серьезные риски — Гетманцев

Провал дипломатических усилий в Женеве стал детонатором масштабного военного противостояния на Ближнем Востоке. Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев проанализировал последствия эскалации в Иране и объяснил , чем этот конфликт угрожает экономике Украины.

По словам Гетманцева, ситуация вышла за пределы локального конфликта: в противостояние уже фактически вовлечены не только США, Израиль и Иран, но и Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Ирак. Весь регион сползает в воронку масштабного противостояния.

Энергетический шок: нефть и газ под угрозой

Ключевым фактором риска эксперт называет возможную блокаду Ормузского пролива. Это критическая артерия мировой энергетики, через которую проходит:

30% мировых поставок нефти;

20% всего сжиженного природного газа (СПГ).

Если в ближайшее время конфликт не утихнет, мировые цены на энергоносители начнут стремительно расти уже с понедельника.

Почему это опасно для Украины?

Гетманцев подчеркнул, что из-за постоянных вражеских ударов по отечественной энергогенерации Украина стала критически зависимой от импорта горючего.

«Для Украины подобный сценарий несет серьезные риски. Зависимость нашей экономики от газа, нефти, нефтепродуктов и цен на них значительно возросла. Длительная нестабильность на мировых рынках может иметь очень неприятные последствия для нас», — отметил народный депутат.

Крах старого мирового порядка

События на Ближнем Востоке, по мнению Гетманцева, являются окончательным доказательством того, что прежние международные нормы и правила больше не работают. Мир входит в период турбулентности, где контуры «нового строя» еще не определены.

Он подытожил, что в таких условиях главная надежда Украины возлагается на успех собственных дипломатических переговоров. Задача украинских переговорщиков — принести мир и сделать все возможное, чтобы глобальная «буря» обошла нашу территорию.