українська
1 марта 2026, 16:03 Читати українською

Для Украины продолжение войны в Иране несет серьезные риски — Гетманцев

Провал дипломатических усилий в Женеве стал детонатором масштабного военного противостояния на Ближнем Востоке. Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев проанализировал последствия эскалации в Иране и объяснил, чем этот конфликт угрожает экономике Украины.

Для Украины продолжение войны в Иране несет серьезные риски - Гетманцев
Фото: Даниил Гетманцев

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По словам Гетманцева, ситуация вышла за пределы локального конфликта: в противостояние уже фактически вовлечены не только США, Израиль и Иран, но и Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Ирак. Весь регион сползает в воронку масштабного противостояния.

Энергетический шок: нефть и газ под угрозой

Ключевым фактором риска эксперт называет возможную блокаду Ормузского пролива. Это критическая артерия мировой энергетики, через которую проходит:

  • 30% мировых поставок нефти;
  • 20% всего сжиженного природного газа (СПГ).

Если в ближайшее время конфликт не утихнет, мировые цены на энергоносители начнут стремительно расти уже с понедельника.

Читайте также: Нефтяной рынок под прицелом: что означает удар Трампа по Ирану для мировой энергетики

Почему это опасно для Украины?

Гетманцев подчеркнул, что из-за постоянных вражеских ударов по отечественной энергогенерации Украина стала критически зависимой от импорта горючего.

«Для Украины подобный сценарий несет серьезные риски. Зависимость нашей экономики от газа, нефти, нефтепродуктов и цен на них значительно возросла. Длительная нестабильность на мировых рынках может иметь очень неприятные последствия для нас», — отметил народный депутат.

Читайте также: Кризис в Иране может привести к худшему потрясению на рынке газа с 2022 года

Крах старого мирового порядка

События на Ближнем Востоке, по мнению Гетманцева, являются окончательным доказательством того, что прежние международные нормы и правила больше не работают. Мир входит в период турбулентности, где контуры «нового строя» еще не определены.

Он подытожил, что в таких условиях главная надежда Украины возлагается на успех собственных дипломатических переговоров. Задача украинских переговорщиков — принести мир и сделать все возможное, чтобы глобальная «буря» обошла нашу территорию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
1 марта 2026, 18:16
#
Брехло спить і бачить, щоб ця війна продовжувалася.
+
0
zephyr
zephyr
1 марта 2026, 18:44
#
Тот момент, когда гусьманцев не в курсе, что нефть бывает разной, и не всем переработчикам подходит разные сорта. Как раз Иранская- не перерабатывается ни в Венгрии, ни в Словакии, ни в Азербайджане, Турции, Болгарии, Румынии, Германии- а это именно страны, где Украина берёт топляк. И да- топляк, тоже надо доставить, и да- все эти страны продают Украине топляк, потому что это выгодно, а не потому что жалеют её.
С другой стороны- Иран больше не будет поставлять баллистические ракеты, шахеды и РЭБ для рабсеи. Так что- пусть бомбят Иран, так выгоднее всем.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
