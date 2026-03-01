Multi от Минфин
1 марта 2026, 15:06

С 14 марта изменяются условия работы наемных работников

В Украине обновляются правила регулирования трудовых отношений во время военного положения. С 14 марта 2026 года вступают в силу ограничения сроков приостановления действия трудовых договоров, целью которых является защита прав работников и упорядочение взаимодействия с работодателями.

В Украине обновляются правила регулирования трудовых отношений во время военного положения.
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новые лимиты на приостановление договоров

Главное нововведение касается продолжительности периода, когда трудовые отношения фактически «заморожены» (работодатель не дает работу, а работник ее не выполняет, при этом увольнения не происходит).

Ключевые изменения:

  • Максимальный срок по инициативе одной стороны: не более 90 календарных дней.
  • Продление срока: возможно только с добровольного согласия обеих сторон (работника и работодателя), но внутри действия военного положения.
  • Автоматическое восстановление: по истечении установленного срока договор возобновляется автоматически — работник возвращается в обязанности, а работодатель обязуется выплачивать заработную плату.

Процедура возобновления работы и увольнения

Если предприятие готово возобновить работу ранее запланированного срока, оно должно официально уведомить об этом работника не менее 14 календарных дней.

Если по истечении максимального срока работник так и не смог вернуться к исполнению обязанностей, трудовой договор может быть расторгнут. В таком случае работодатель обязан:

  • Провести полный финансовый расчет (выплатить долг по зарплате, компенсацию за неиспользованный отпуск и т. п.).
  • Выдать трудовую книжку (или ее дубликат, если оригинал потерян из-за оккупации или боевых действий) не позднее следующего дня после требования работника.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине готовится масштабная реформа трудового законодательства, которая должна коренным образом изменить подход к оформлению отношений между работодателем и наемным персоналом.

Ключевым новшеством станет расширение перечня трудовых договоров и внедрение принципа «конструктора», что позволит легально совмещать разные виды деятельности в пределах одной компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
