С 14 марта изменяются условия работы наемных работников

В Украине обновляются правила регулирования трудовых отношений во время военного положения. С 14 марта 2026 года вступают в силу ограничения сроков приостановления действия трудовых договоров, целью которых является защита прав работников и упорядочение взаимодействия с работодателями.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новые лимиты на приостановление договоров

Главное нововведение касается продолжительности периода, когда трудовые отношения фактически «заморожены» (работодатель не дает работу, а работник ее не выполняет, при этом увольнения не происходит).

Ключевые изменения:

Максимальный срок по инициативе одной стороны: не более 90 календарных дней.

Продление срока: возможно только с добровольного согласия обеих сторон (работника и работодателя), но внутри действия военного положения.

Автоматическое восстановление: по истечении установленного срока договор возобновляется автоматически — работник возвращается в обязанности, а работодатель обязуется выплачивать заработную плату.

Процедура возобновления работы и увольнения

Если предприятие готово возобновить работу ранее запланированного срока, оно должно официально уведомить об этом работника не менее 14 календарных дней.

Если по истечении максимального срока работник так и не смог вернуться к исполнению обязанностей, трудовой договор может быть расторгнут. В таком случае работодатель обязан:

Провести полный финансовый расчет (выплатить долг по зарплате, компенсацию за неиспользованный отпуск и т. п. ).

). Выдать трудовую книжку (или ее дубликат, если оригинал потерян из-за оккупации или боевых действий) не позднее следующего дня после требования работника.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине готовится масштабная реформа трудового законодательства, которая должна коренным образом изменить подход к оформлению отношений между работодателем и наемным персоналом.

Ключевым новшеством станет расширение перечня трудовых договоров и внедрение принципа «конструктора», что позволит легально совмещать разные виды деятельности в пределах одной компании.