Крипторынок становится площадкой для торговли нефтью и золотом на фоне войны с Ираном

Пока традиционные биржи Уолл-стрит закрыты на выходные, криптоплатформы фактически выполняют роль глобального рынка для хеджирования рисков. Трейдеры используют круглосуточную торговлю для оперативного реагирования на эскалацию конфликта между США, Израилем и Ираном, сообщает Bloomberg.

Особый спрос пользуются бессрочными фьючерсами на традиционные активы, торгующиеся на криптобиржах, в частности Hyperliquid. Эти инструменты позволяют быстро реализовывать макроэкономические стратегии без задержек, присущих классическим расчетным механизмам.

Нефть и золото: первые индикаторы паники

Движение котировок на криптоплатформах дает ясное представление о том, как откроются мировые рынки в понедельник:

Нефть: бессрочные контракты на нефть подскочили на 5%, достигнув $70,6 за баррель.

Золото и серебро: золото выросло на 1,3% (до $5323 за тройскую унцию), а серебро — на 2% ($94,9). Серебро стало лидером по активности: объем торгов за сутки превысил $227 млн.

Фондовые индексы: индексы, привязанные к акциям США, напротив, упали на 0,4−0,75%.

Биткоин как зеркало глобальных рисков

После вчерашнего утреннего обвала биткоин отыграл позиции и вырос за сутки на 4,6% до отметки $66 514. Ethereum прибавил 7%, поднявшись до $1 980.

«Поскольку биткоин торгуется 24/7, он стал наиболее ликвидным активом для трейдеров, которые хотят захеждаться или высказать позицию по ситуации на Ближнем Востоке. То, что BTC действует как прокси-актив для более широких рисков, лишь подтверждает: нефть, золото и другие комоди также должны перейти на круглосуточный режим» — отметил Джейк Островскис, глава OTC-торговли в Wintermute.

Будущее финансов: токенизация и 24/7

Для поклонников криптовалют эти выходные стали очередным доказательством неизбежности перехода всех активов на блокчейн. Традиционные финансовые институты уже ускоряют усилия по токенизации акций и облигаций. Это позволит торговать ими непрерывно, игнорируя выходные и праздничные дни на биржах.

«Эти события — как удар в лицо для сомневающихся в необходимости круглосуточной торговли», — говорит Аннай Капила, основатель биржи QFEX.