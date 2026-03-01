Крипторынок становится площадкой для торговли нефтью и золотом на фоне войны с Ираном

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 марта 2026, 13:35 Читати українською

Крипторынок становится площадкой для торговли нефтью и золотом на фоне войны с Ираном

Пока традиционные биржи Уолл-стрит закрыты на выходные, криптоплатформы фактически выполняют роль глобального рынка для хеджирования рисков. Трейдеры используют круглосуточную торговлю для оперативного реагирования на эскалацию конфликта между США, Израилем и Ираном, сообщает Bloomberg.

Крипторынок становится площадкой для торговли нефтью и золотом на фоне войны с Ираном
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Особый спрос пользуются бессрочными фьючерсами на традиционные активы, торгующиеся на криптобиржах, в частности Hyperliquid. Эти инструменты позволяют быстро реализовывать макроэкономические стратегии без задержек, присущих классическим расчетным механизмам.

Нефть и золото: первые индикаторы паники

Движение котировок на криптоплатформах дает ясное представление о том, как откроются мировые рынки в понедельник:

  • Нефть: бессрочные контракты на нефть подскочили на 5%, достигнув $70,6 за баррель.
  • Золото и серебро: золото выросло на 1,3% (до $5323 за тройскую унцию), а серебро — на 2% ($94,9). Серебро стало лидером по активности: объем торгов за сутки превысил $227 млн.
  • Фондовые индексы: индексы, привязанные к акциям США, напротив, упали на 0,4−0,75%.

Читайте также: Рынки Персидского залива падают после смерти Хаменеи и ударов по Дубаю и Дохе

Биткоин как зеркало глобальных рисков

После вчерашнего утреннего обвала биткоин отыграл позиции и вырос за сутки на 4,6% до отметки $66 514. Ethereum прибавил 7%, поднявшись до $1 980.

«Поскольку биткоин торгуется 24/7, он стал наиболее ликвидным активом для трейдеров, которые хотят захеждаться или высказать позицию по ситуации на Ближнем Востоке. То, что BTC действует как прокси-актив для более широких рисков, лишь подтверждает: нефть, золото и другие комоди также должны перейти на круглосуточный режим» — отметил Джейк Островскис, глава OTC-торговли в Wintermute.

Будущее финансов: токенизация и 24/7

Для поклонников криптовалют эти выходные стали очередным доказательством неизбежности перехода всех активов на блокчейн. Традиционные финансовые институты уже ускоряют усилия по токенизации акций и облигаций. Это позволит торговать ими непрерывно, игнорируя выходные и праздничные дни на биржах.

«Эти события — как удар в лицо для сомневающихся в необходимости круглосуточной торговли», — говорит Аннай Капила, основатель биржи QFEX.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Smachnenk0 и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами