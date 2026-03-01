В феврале на наличном валютном рынке средний дневной дефицит рухнул на 25%: почему население начало активно продавать СКВ

На украинском наличном валютном рынке в феврале 2026 г. произошел существенный перелом: предложение иностранной валюты выросло, а спрос на нее заметно сократился. Ситуацию проанализировал финансовый эксперт Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По данным аналитика, среднесуточный дефицит валюты на наличном рынке упал на 25% — с $34,3 млн до $25,6 млн. Суммарный чистый дефицит по итогам месяца оценивается на уровне $0,5 млрд.

Три причины активизации продавцов

Эксперт выделяет несколько ключевых факторов, заставивших население и бизнес активнее исходить из валютных позиций.

Стабильность курса: укрепление или стабильный курс гривни резко нивелирует интерес к валютным спекуляциям. Когда курс не растет, держать наличную валюту становится менее выгодно.

Гривневые ОВГЗ: высокая доходность государственных облигаций в национальной валюте продолжает перетягивать на себя ликвидность. Инвесторы продают валюту, чтобы вложиться в гривневые активы с более высоким доходом.

Аграрный фактор: традиционно в конце зимы фермеры активизируют продажу валютных запасов для финансирования начала весенне-полевых работ (закупка топлива, семян, удобрений).

Читайте также: В феврале 2026 года украинцы вышли из валютных ОВГЗ на 5 млрд грн: эксперт объяснил причины

Статистика в цифрах

Смена рыночных настроений в феврале выглядит следующим образом:

Среднесуточное предложение выросло на 9% (с $49,5 млн до $53,9 млн).

Среднесуточный спрос снизился на 5% (с $83,7 млн до $79,5 млн).

«Стабильный курс или даже укрепление гривни резко снижает интерес к спекуляциям», — отмечает Шевчишин.