Рынки Персидского залива падают после смерти Хаменеи и ударов по Дубаю и Дохе

Воскресные торги на Ближнем Востоке начались с стремительного понижения котировок. Инвесторы массово выводят капитал из-за резкой дестабилизации региона после атак США и Израиля на Иран и ответных зеркальных ударов Тегерана. Об этом сообщает Reuters.

Главной новостью, всколыхнувшей рынки, стало сообщение государственных СМИ Ирана о гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате субботних атак.

Свидетели второй день подряд сообщают о взрывах в районе Дубая и Дохи. Ответные удары Ирана по объектам США в городах Персидского залива привели к коллапсу авиасообщения: крупнейшие аэропорты региона, включая Дубай, полностью прекратили работу. Это стало одним из самых серьезных сбоев в гражданской авиации за последние годы.

Реакция фондовых рынков

Рынки Ближнего Востока первыми демонстрируют отношение инвесторов к Великой войне. По состоянию на утро воскресенья, 1 марта, ситуация следующая:

Саудовская Аравия: индекс Tadawul упал на 4,6%, демонстрируя самую плохую динамику с апреля. Банковский сектор также в «красной» зоне (Al Rajhi Bank -3,3%, Saudi National Bank -4,5%), акции авиаперевозчика flynas потеряли 4,5%.

Saudi Aramco: акции нефтяного гиганта, напротив, выросли на 2,3% на фоне ожиданий дефицита сырья.

Кувейт: биржа Boursa Kuwait полностью приостановила торги как меру пресечения.

Оман и Бахрейн: индексы снизились на 1,5% и 0,6% соответственно.

Катар: биржа закрыта из-за банковского выходного.

Нефть по $100 и угроза Ормузскому проливу

Аналитики предупреждают о высокой вероятности дальнейшей коррекции и волатильности. Главным риском остается полная остановка судоходства через Ормузский пролив.

«Геополитическая напряженность провоцирует массовый побег от рисков, оказывающих давление на цены во всех секторах», — отмечает Хани Абуагла, старший аналитик XTB MENA.

Реакция мировых банков была мгновенной: в субботу, 28 февраля, Barclays резко повысил прогноз цены на нефть марки Brent с $80 до $100 за баррель.