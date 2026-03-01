Воскресные торги на Ближнем Востоке начались с стремительного понижения котировок. Инвесторы массово выводят капитал из-за резкой дестабилизации региона после атак США и Израиля на Иран и ответных зеркальных ударов Тегерана. Об этом сообщает Reuters.
Рынки Персидского залива падают после смерти Хаменеи и ударов по Дубаю и Дохе
Главной новостью, всколыхнувшей рынки, стало сообщение государственных СМИ Ирана о гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате субботних атак.
Свидетели второй день подряд сообщают о взрывах в районе Дубая и Дохи. Ответные удары Ирана по объектам США в городах Персидского залива привели к коллапсу авиасообщения: крупнейшие аэропорты региона, включая Дубай, полностью прекратили работу. Это стало одним из самых серьезных сбоев в гражданской авиации за последние годы.
Реакция фондовых рынков
Рынки Ближнего Востока первыми демонстрируют отношение инвесторов к Великой войне. По состоянию на утро воскресенья, 1 марта, ситуация следующая:
- Саудовская Аравия: индекс Tadawul упал на 4,6%, демонстрируя самую плохую динамику с апреля. Банковский сектор также в «красной» зоне (Al Rajhi Bank -3,3%, Saudi National Bank -4,5%), акции авиаперевозчика flynas потеряли 4,5%.
- Saudi Aramco: акции нефтяного гиганта, напротив, выросли на 2,3% на фоне ожиданий дефицита сырья.
- Кувейт: биржа Boursa Kuwait полностью приостановила торги как меру пресечения.
- Оман и Бахрейн: индексы снизились на 1,5% и 0,6% соответственно.
- Катар: биржа закрыта из-за банковского выходного.
Нефть по $100 и угроза Ормузскому проливу
Аналитики предупреждают о высокой вероятности дальнейшей коррекции и волатильности. Главным риском остается полная остановка судоходства через Ормузский пролив.
«Геополитическая напряженность провоцирует массовый побег от рисков, оказывающих давление на цены во всех секторах», — отмечает Хани Абуагла, старший аналитик XTB MENA.
Реакция мировых банков была мгновенной: в субботу, 28 февраля, Barclays резко повысил прогноз цены на нефть марки Brent с $80 до $100 за баррель.
