1 марта 2026, 12:11

Рынки Персидского залива падают после смерти Хаменеи и ударов по Дубаю и Дохе

Воскресные торги на Ближнем Востоке начались с стремительного понижения котировок. Инвесторы массово выводят капитал из-за резкой дестабилизации региона после атак США и Израиля на Иран и ответных зеркальных ударов Тегерана. Об этом сообщает Reuters.

Рынки Персидского залива падают после смерти Хаменеи и ударов по Дубаю и Дохе
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Главной новостью, всколыхнувшей рынки, стало сообщение государственных СМИ Ирана о гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате субботних атак.

Свидетели второй день подряд сообщают о взрывах в районе Дубая и Дохи. Ответные удары Ирана по объектам США в городах Персидского залива привели к коллапсу авиасообщения: крупнейшие аэропорты региона, включая Дубай, полностью прекратили работу. Это стало одним из самых серьезных сбоев в гражданской авиации за последние годы.

Реакция фондовых рынков

Рынки Ближнего Востока первыми демонстрируют отношение инвесторов к Великой войне. По состоянию на утро воскресенья, 1 марта, ситуация следующая:

  • Саудовская Аравия: индекс Tadawul упал на 4,6%, демонстрируя самую плохую динамику с апреля. Банковский сектор также в «красной» зоне (Al Rajhi Bank -3,3%, Saudi National Bank -4,5%), акции авиаперевозчика flynas потеряли 4,5%.
  • Saudi Aramco: акции нефтяного гиганта, напротив, выросли на 2,3% на фоне ожиданий дефицита сырья.
  • Кувейт: биржа Boursa Kuwait полностью приостановила торги как меру пресечения.
  • Оман и Бахрейн: индексы снизились на 1,5% и 0,6% соответственно.
  • Катар: биржа закрыта из-за банковского выходного.

Читайте также: Кризис в Иране может привести к худшему потрясению на рынке газа с 2022 года

Нефть по $100 и угроза Ормузскому проливу

Аналитики предупреждают о высокой вероятности дальнейшей коррекции и волатильности. Главным риском остается полная остановка судоходства через Ормузский пролив.

«Геополитическая напряженность провоцирует массовый побег от рисков, оказывающих давление на цены во всех секторах», — отмечает Хани Абуагла, старший аналитик XTB MENA.

Реакция мировых банков была мгновенной: в субботу, 28 февраля, Barclays резко повысил прогноз цены на нефть марки Brent с $80 до $100 за баррель.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
1 марта 2026, 13:06
#
Рф буде задоволена.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Smachnenk0 и 2 незарегистрированных посетителя.
