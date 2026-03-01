Multi от Минфин
1 марта 2026, 10:16 Читати українською

Кризис в Иране может привести к худшему потрясению на рынке газа с 2022 года

Обострение кризиса вокруг Ирана создает риски серьезнейшего сбоя на мировом рынке газа с 2022 года. Участники рынка опасаются перебоев со снабжением и резкого скачка цен, что может повторить шок, вызванный полномасштабным вторжением России в Украину, которое тогда коренным образом изменило глобальную торговлю энергоносителями, сообщает Bloomberg.

Кризис в Иране может привести к худшему потрясению на рынке газа с 2022 года
Фото: freepik

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ключевая опасность заключается в блокировании Ормузского пролива — главной артерии, через которую проходит 20% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ/LNG).

Торговля парализована: танкеры замерли

Согласно данным отслеживания судов, движение СПГ-танкеров через пролив фактически остановилось. Крупнейшие японские судовладельцы, такие как Nippon Yusen, Mitsui OSK Lines и Kawasaki Kisen Kaisha, уже приказали своим судам избегать опасной зоны или ждать в безопасных водах.

По меньшей мере 11 танкеров, следовавших в Катар или из него, приостановили свои рейсы. Ситуацию усложняет то, что на прошлой неделе одна из производственных линий катарского комплекса Ras Laffan остановилась на плановом техническом обслуживании, дополнительно сокращающем предложение.

Азия под ударом, Европа в зоне риска

Больше всего от кризиса страдают азиатские страны, критически зависящие от катарского газа.

Китай — крупнейший покупатель, получает почти треть своего импорта СПГ именно из Катара. Китайские импортеры уже проводят срочные консультации по поиску альтернативных источников.

Индия и Япония также готовятся к резкому скачку цен. Поскольку долгосрочные контракты на газ привязаны к стоимости нефти, рост котировок Brent автоматически делает газ более дорогим для потребителей.

Хотя Европа меньше зависит от поставок через Ормузский пролив, она остается уязвимой из-за низкого уровня запасов в хранилищах. Любая переориентация свободных объемов газа на азиатский рынок неизбежно приведет к дефициту и росту цен в ЕС.

Региональные последствия: Египет и Турция

Конфликт создает дополнительное давление на соседние страны:

  • Египет пытается ускорить получение заранее заказанных партий газа, поскольку поставщик Израиль закрыл часть своих месторождений из-за боевых действий.
  • Турция импортирует значительные объемы трубопроводного газа из Ирана (около 15% от своего импорта в 2024 году). Если эти поставки прекратятся, Турция будет вынуждена выйти на рынок СПГ как крупный покупатель, еще больше «разогреющий» цены.

Читайте также: Нефтяной рынок под прицелом: что означает удар Трампа по Ирану для мировой энергетики

Мнение экспертов

Любая военная активность в Ормузском проливе является сильным фактором давления на цены, отмечает Том Марзек-Мансер из Wood Mackenzie.

Энн-Софи Корбо из Колумбийского университета отмечает, что альтернатив этим поставкам фактически нет. По ее словам, вопрос только в том, какой рынок отреагирует острее — азиатский или европейский.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
