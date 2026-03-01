Multi от Минфин
1 марта 2026, 9:40

План энергостойкости и поддержка экспорта: Свириденко и Пышный обсудили привлечение банковских ресурсов

Премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко провела встречу с главой Национального банка Андреем Пышным. Ключевыми темами переговоров стали финансирование возобновления энергетики, привлечение банковского сектора к реконструкции и новые льготы для украинских экспортеров. Об этом глава правительства сообщила в своем Telegram-канале.

План энергостойкости и поддержка экспорта: Свириденко и Пышный обсудили привлечение банковских ресурсов
Фото: Андрей Пышный и Юлия Свириденко

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Энергетика

Стороны обсудили проект плана энергетической устойчивости регионов. Главный акцент — поиск ресурсов для защиты и восстановления энергообъектов.

Банки уже профинансировали энергосферу на 33 млрд грн, что обеспечило Украине 1,3 ГВт мощностей. Реальные потребности в финансировании по меньшей мере втрое больше.

Правительство и НБУ договорились ускорить совместную работу по увеличению кредитного проникновения. В настоящее время этот показатель составляет всего 8−9% ВВП, что недостаточно для масштабной реконструкции инфраструктуры.

Поддержка экспортеров: новые сроки расчетов

С 1 марта 2026 вступают в силу важные изменения для украинских машиностроителей. НБУ пошел навстречу правительству и бизнесу, увеличив предельные сроки расчетов по экспортным операциям со 180 до 270 дней.

Изменения касаются производителей сельскохозяйственной и специальной техники (в частности, по кодам УКТ ВЭД 8424, 8428, 8432 и 8716).

«Это только первый шаг. Мы благодарим НБУ за открытость и продолжаем работать над облегчением условий экспорта украинских товаров по другим категориям», — отметила Свириденко.

Финансовая стабильность и МВФ

Фундаментом для дальнейшего развития станет новая программа помощи EFF от МВФ в размере $8,1 млрд на 2026−2029 годы. Решение об ее утверждении Совет директоров Фонда принял на этой неделе, что должно стать критически важным фактором поддержки макроэкономической стабильности Украины в условиях войны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
