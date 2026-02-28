Вложения украинцев в ОВГЗ выросли более чем на 50% и превысили 120 млрд грн

Спрос на государственные облигации среди граждан и бизнеса стремительно растет. В феврале 2026 года объем вложений в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) юридических лиц был на 17,9% больше, чем в феврале 2025 года, а вложения физических лиц — более чем на 50% больше, чем в прошлом. Сейчас граждане Украины держат более 121,85 млрд грн в государственных ценных бумагах, юридические лица — более 219,93 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Итоги февральских аукционов

В феврале Минфин провел 12 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек в государственный бюджет 56,7 млрд грн в эквиваленте. Средняя доходность бумаг зафиксирована на уровне:

Гривна: 14,3% годовых;

Доллар: 3,14%;

Евро: 3,8%.

По состоянию на 27 февраля 2026 года в обращении находятся государственные облигации более чем на 2,08 трлн гривен. Наибольшую долю портфеля удерживают коммерческие банки — 47,86%, далее Национальный банк Украины — 33,09%. Доли других инвесторов составляют:

юридические лица — 10,95%,

физические лица — 6,07%,

страховые компании — 1,19%,

нерезиденты — 0,81%,

территориальные общины — 0,02%.

Кроме того, в феврале Минфин провел аукцион по обмену (switch-аукцион) ОВГЗ. Спрос со стороны участников рынка составил 10 млрд. гривен. Инвесторам было предложено обменять облигации одного выпуска со сроком погашения 18 марта 2026 на облигации другого выпуска со сроком погашения 7 марта 2029 (срок обращения — почти 3 года). В результате операции облигации с более коротким сроком погашения были аннулированы, что позволило снизить долговую нагрузку на государственный бюджет текущего года.

Напомним

В прошлом месяце по результатам аукционов по размещению ОВГЗ в государственный бюджет было направлено более 46 млрд грн, в 2025 году — около 570 млрд грн. С начала полномасштабного вторжения объем средств, привлеченных из-за внутренних заимствований, превысил 2,1 трлн грн.

«В условиях полномасштабной войны внутренний рынок ОВГЗ остается вторым по объему источником финансирования государственного бюджета после внешних заимствований», — говорится в сообщении.

В 2026 году Министерство финансов планирует привлечь через ОВГЗ до 420 млрд грн.

Читайте также: В феврале 2026 года украинцы вышли из валютных ОВГЗ на 5 млрд грн: эксперт объяснил причины

Как приобрести облигации

Приобрести облигации может каждый желающий — в приложении «Дия», в банках или через брокеров. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 грн, $1000 или 1000 евро.

В приложении «Дия» это можно сделать через несколько минут: