Украина согласовала реструктуризацию долга перед Экспортно-импортным банком Китая — МВФ

Украинские власти достигли договоренности с Экспортно-импортным банком Китая (China EXIM) о реструктуризации кредитов, привлеченных под государственные гарантии. Об этом на брифинге в пятницу, 27 февраля, сообщил заместитель главы миссии Международного валютного фонда в Украине Тревор Лессард, сообщает Интерфакс-Украина.

Этот шаг является частью более широкой стратегии правительства по восстановлению долговой устойчивости страны, являющейся одним из ключевых требований текущей программы сотрудничества с МВФ.

Условия соглашения

Согласно обновленному Меморандуму об экономической и финансовой политике, договоренность с китайской стороной была финализирована еще в сентябре 2025 года. Речь идет о кредитном кейсе на сумму $850 млн.

Основные параметры реструктуризации:

  • Конечный срок погашения перенесен на период 2034—2040 годов.
  • Льготный период: Украина получила «каникулы» на выплату процентов, которые продлятся до 2029 года.

Эти условия позволяют существенно снизить нагрузку на государственный бюджет в ближайшие критические годы.

Контекст долга: наследство ГПЗКУ

История этого заимствования тянется с 2012 года, когда Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) получила от China EXIM $1,5 млрд под государственные гарантии по закупке зерна. Корпорация не смогла самостоятельно закрыть долг, и по состоянию на конец 2025 года остаток гарантированного государством долга составил около $0,83 млрд.

Ситуация с другими кредиторами и ВВП-варантами

Тревор Лессард также прокомментировал несостоявшееся в конце 2024 года недовольство некоторых держателей украинских еврооблигаций условиями обмена ВВП-варрантов на новые бумаги (на сумму около $3,5 млрд).

В МВФ внимательно следят за этими спорами, но подчеркивают, что на момент транзакции комитет кредиторов фактически одобрил предложенные условия. Фонд не предусматривает дополнительных выплат по этим обязательствам.

Будущее внешнего долга: двухэтапный механизм

Представитель МВФ пояснил, что в рамках действующей программы Группа официальных кредиторов Украины (ГКУ) согласовала двухэтапный механизм. Первый этап предусматривает временную приостановку выплат по долгу на период действия экзогенного шока.

После его ослабления или заключения мирного соглашения, которое завершит войну, будет проведена оценка устойчивости государственного долга. Последующие шаги будут зависеть от ее результатов. Если оценка окажется отрицательной, ХКУ обязалась принять дополнительные меры для восстановления долговой устойчивости. В случае положительного заключения потребности в таких мерах может не возникнуть.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
