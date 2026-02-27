Multi от Минфин
Мировые корпорации заморозили сотни миллиардов долларов наличными: кто больше всего держит денег «под матрасом»

В мире большого бизнеса размер финансовых резервов является ключевым индикатором стабильности. На данный момент абсолютным рекордсменом по объему свободных средств стала инвестиционная компания Berkshire Hathaway, чьи запасы достигли исторического максимума, значительно опередив показатели крупнейших технологических корпораций. Об этом пишет Visual Capitalist со ссылкой на данные TradingView.

В мире большого бизнеса размер финансовых резервов является ключевым индикатором стабильности.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Феномен Berkshire Hathaway

Инвестиционный конгломерат Уоррена Баффета возглавил мировой рейтинг с беспрецедентной суммой в 381,7 миллиарда долларов наличных и краткосрочных инвестиций. Для сравнения: это больше, чем суммарные финансовые резервы трех технологических гигантов — Microsoft, Alphabet и Amazon.

Такая позиция является исключительно стратегическим решением. Уже 12 кварталов подряд Berkshire Hathaway выступает чистым продавцом акций (то есть продает больше, чем покупает). Компания перевела львиную долю своей ликвидности в краткосрочные казначейские векселя правительства США, и теперь наличные составляют около 31% от всех активов корпорации. Это свидетельствует о том, что текущие рыночные цены на акции кажутся Баффету и его команде слишком завышенными, и они предпочитают накопление ресурсов в ожидании масштабной рыночной коррекции или экономических потрясений.

Финансовый сектор удерживает позиции

В общем списке топ-50 компаний мира по запасам наличности доминирует финансовый сектор — в рейтинг вошли 13 таких корпораций с суммарными резервами в 1,2 триллиона долларов. Сразу за Berkshire Hathaway расположились китайский государственный финансовый конгломерат CITIC (171,5 млрд долларов) и одна из крупнейших японских брокерских компаний Daiwa Securities Group (131,4 млрд долларов). Однако, в отличие от компании Баффета, огромные запасы банков в основном продиктованы жесткими нормативными требованиями по поддержанию обязательной ликвидности.

Стратегия технологических гигантов

Замыкают пятерку лидеров Alphabet (126,8 млрд долларов) и Amazon (126,3 млрд долларов). В целом компании так называемой «Великолепной семерки» (Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Apple, Nvidia и Tesla) совместно владеют 597 миллиардами долларов. Этих денег хватило бы, чтобы выкупить большинство компаний из индекса S&P 500.

Технологические корпорации традиционно являются мощными «генераторами наличных» благодаря высокой рентабельности и масштабируемости бизнеса. Интересно, что, несмотря на колоссальные затраты на развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта, IT-гиганты почти не используют для этого собственные денежные резервы, отдавая предпочтение долговому финансированию. Сама же наличность остается их «подушкой безопасности» на случай геополитических конфликтов, тарифных войн и для возможных масштабных корпоративных поглощений.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
