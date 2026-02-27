Группа владельцев еврооблигаций Украины недовольна результатами обмена ВВП-вариантов

Группа инвесторов, владеющих украинскими долларовыми еврооблигациями, ищет пути для пересмотра условий выплат со стороны правительства. Кредиторы утверждают, что недавняя операция по реструктуризации государственных деривативов (ВВП-вариантов) существенно ослабила их позиции и поставила в невыгодное положение по сравнению с другими участниками рынка. Об этом сообщает Bloomberg 27 февраля.

Суть долгового конфликта

Недовольство возникло после того, как в декабре инвесторы, согласившиеся обменять свои ВВП-варанты (специфические ценные бумаги, выплаты по которым привязаны к экономическому росту страны), получили взамен новые долларовые облигации класса «С». По мнению владельцев более старых бумаг, эти новые долговые инструменты имеют значительно более сильные механизмы защиты.

Теперь владельцы облигаций классов «А» и «В», которые были выпущены во время предыдущей крупной реструктуризации долга, ведут закрытые переговоры о том, стоит ли им требовать аналогичных преференций. Главными камнями преткновения стали два фактора:

Право голоса, закрепленное за новыми бумагами.

Защита от будущих списаний (так называемое «восстановление убытков» или loss reinstatement) в случае новых реструктуризаций.

Ситуация обострилась тем, что действие защиты от списаний для владельцев более старых облигаций (классов «А» и «В») официально закончилось в январе, оставив их более уязвимыми к возможным финансовым потерям.

Юридическое давление и ожидания от МВФ

Координацией действий недовольных инвесторов занимается известная юридическая фирма Weil, Gotshal & Manges. По словам источников, знакомых с ситуацией, кредиторы рассматривают возможность направления правительству Украины совместного официального письма с требованием возобновить переговоры. Если диалог между владельцами облигаций и Министерством финансов не принесет результатов, инвесторы не исключают обращения в суд. На данный момент украинское ведомство и представители юридической компании отказались от официальных комментариев.

Многие кредиторы воздерживались от активных действий, ожидая подробностей новой программы поддержки от Международного валютного фонда (МВФ). В четверг Фонд утвердил четырехлетний пакет помощи Украине на сумму 8,1 миллиарда долларов. В своем отчете МВФ прямо указал на возможность проведения еще одной реструктуризации долга в будущем, хотя и не назвал ее неотложной необходимостью. В то же время пессимистический сценарий Фонда предусматривает возникновение финансового дефицита в размере 146,3 миллиарда долларов за четыре года, который частично придется покрывать за счет «дальнейшего облегчения долгового бремени путем более глубокой реструктуризации».

История вопроса и реакция рынка

ВВП-варранты были исключены из масштабной реструктуризации долга на 20 миллиардов долларов в 2024 году из-за их сложной структуры и риска гигантских выплат кредиторам в случае быстрого послевоенного восстановления экономики. Только в декабре правительство смогло договориться о конвертации варрантов на сумму до 3,2 миллиарда долларов в новые облигации, чтобы стабилизировать государственные финансы во время войны. В оригинальном соглашении 2024 года участвовала мощная группа кредиторов, в которую входили такие гиганты, как BlackRock, Amundi, Wellington Management и Amia Capital.

Несмотря на беспокойство инвесторов и риски новых судебных споров, украинские долговые бумаги в этом году демонстрируют уверенный рост на биржах: