Кабмин рассмотрит возможность блокировки игровой платформы Roblox в Украине

Правительство Украины в ближайшее время планирует рассмотреть вопрос о возможном ограничении доступа к популярной виртуальной платформе Roblox. Причиной такого шага называют системные риски для национальной безопасности страны и угрозу психологическому и физическому здоровью несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщил народный депутат Владлен Неклюдов.

Скрытые опасности виртуальной песочницы

Несмотря на существующие системы модерации и определенные возрастные ограничения, эта онлайн-игра все чаще становится объектом критики. Платформа представляет собой огромную социальную среду, где дети остаются уязвимыми перед рядом опасностей. В частности, речь идет о мошеннических схемах с виртуальными активами и распространении материалов, которые категорически не соответствуют возрасту детской аудитории.

Однако самым слабым звеном эксперты считают абсолютную открытость системы. Несовершеннолетние игроки могут свободно общаться с совершенно незнакомыми людьми со всего мира, что создает идеальные условия для манипуляций, шантажа и психологического давления на детей.

Уголовный след и международная реакция

Обеспокоенность украинских властей подкрепляется реальными инцидентами, которые невозможно игнорировать. Следствию известны случаи, когда злоумышленники использовали игровые чаты для втирания в доверие к подросткам с целью их дальнейшего похищения в реальной жизни. Кроме того, агрессивное поведение и прямые угрозы внутри игры уже становились основанием для возбуждения уголовных производств.

Эта проблема носит глобальный характер. Из-за критических пробелов в системе безопасности и неспособности защитить детей сразу несколько генеральных прокуроров в Соединенных Штатах Америки уже инициировали судебные иски против корпорации-разработчика.

Что такое Roblox

Roblox — это глобальная виртуальная экосистема, которая работает по принципу «песочницы». Она позволяет пользователям не только играть в миллионы игр, созданных другими участниками сообщества, но и разрабатывать собственные проекты через специальный инструмент Roblox Studio. Платформа доступна на смартфонах, компьютерах и игровых консолях, а ее главная идея основана на творчестве и свободном общении игроков.

Прецеденты блокировки

Украина — не первое государство, которое поднимает вопрос о полном запрете этой платформы. В августе 2024 года доступ к Roblox официально заблокировала Турция после расследования о размещении контента, приводящего к сексуальной эксплуатации детей.

Кроме того, осенью 2024 года известная финансовая исследовательская компания Hindenburg Research (специализирующаяся на разоблачении корпоративных махинаций) опубликовала разгромный отчет о корпорации Roblox. Аналитики обвинили руководство игрового гиганта в искусственном завышении количества ежедневных пользователей для обмана инвесторов. Также в отчете отмечалось, что платформа стала опасной средой для детей из-за критически слабой модерации, что тогда привело к резкому падению акций компании на фондовом рынке.