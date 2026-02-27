Multi от Минфин
27 февраля 2026, 13:23 Читати українською

Кабмин рассмотрит возможность блокировки игровой платформы Roblox в Украине

Правительство Украины в ближайшее время планирует рассмотреть вопрос о возможном ограничении доступа к популярной виртуальной платформе Roblox. Причиной такого шага называют системные риски для национальной безопасности страны и угрозу психологическому и физическому здоровью несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщил народный депутат Владлен Неклюдов.

Правительство Украины в ближайшее время планирует рассмотреть вопрос о возможном ограничении доступа к популярной виртуальной платформе Roblox.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Скрытые опасности виртуальной песочницы

Несмотря на существующие системы модерации и определенные возрастные ограничения, эта онлайн-игра все чаще становится объектом критики. Платформа представляет собой огромную социальную среду, где дети остаются уязвимыми перед рядом опасностей. В частности, речь идет о мошеннических схемах с виртуальными активами и распространении материалов, которые категорически не соответствуют возрасту детской аудитории.

Однако самым слабым звеном эксперты считают абсолютную открытость системы. Несовершеннолетние игроки могут свободно общаться с совершенно незнакомыми людьми со всего мира, что создает идеальные условия для манипуляций, шантажа и психологического давления на детей.

Уголовный след и международная реакция

Обеспокоенность украинских властей подкрепляется реальными инцидентами, которые невозможно игнорировать. Следствию известны случаи, когда злоумышленники использовали игровые чаты для втирания в доверие к подросткам с целью их дальнейшего похищения в реальной жизни. Кроме того, агрессивное поведение и прямые угрозы внутри игры уже становились основанием для возбуждения уголовных производств.

Эта проблема носит глобальный характер. Из-за критических пробелов в системе безопасности и неспособности защитить детей сразу несколько генеральных прокуроров в Соединенных Штатах Америки уже инициировали судебные иски против корпорации-разработчика.

Что такое Roblox

Roblox — это глобальная виртуальная экосистема, которая работает по принципу «песочницы». Она позволяет пользователям не только играть в миллионы игр, созданных другими участниками сообщества, но и разрабатывать собственные проекты через специальный инструмент Roblox Studio. Платформа доступна на смартфонах, компьютерах и игровых консолях, а ее главная идея основана на творчестве и свободном общении игроков.

Прецеденты блокировки

Украина — не первое государство, которое поднимает вопрос о полном запрете этой платформы. В августе 2024 года доступ к Roblox официально заблокировала Турция после расследования о размещении контента, приводящего к сексуальной эксплуатации детей.

Кроме того, осенью 2024 года известная финансовая исследовательская компания Hindenburg Research (специализирующаяся на разоблачении корпоративных махинаций) опубликовала разгромный отчет о корпорации Roblox. Аналитики обвинили руководство игрового гиганта в искусственном завышении количества ежедневных пользователей для обмана инвесторов. Также в отчете отмечалось, что платформа стала опасной средой для детей из-за критически слабой модерации, что тогда привело к резкому падению акций компании на фондовом рынке.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+45
yarg
yarg
27 февраля 2026, 13:37
#
Наші генії продовжують копіювати Росію в усьому… Але ж у нас немає системної проблеми з гомосексуалістами при владі, як у них…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 февраля 2026, 14:20
#
Чому ж? І там пі***и при владі і тут.
+
+15
Dafxf4300
Dafxf4300
27 февраля 2026, 13:56
#
Ідіотизм процвітає, роблокс, телеграмм. Як на мене, один лише Гетьманцев несе більшу небезпеку для національної безпеки ніж всі телеграми, але його чомусь не блокують…
